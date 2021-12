Este 15 de diciembre, Ethel Pozo cumple años y lo celebró con diversas sorpresas en el programa “América Hoy”. Sus compañeros prepararon diversos saludos para la conductora, entre ellos, Janet Barboza anunció el de una amiga que pertenece a su círculo más cercano. ¿Sería Melissa Paredes?

Si bien todas las pistas de Janet Barboza indicaban que se trataría de Melissa Paredes, finalmente fue Natalia Salas la amiga que se conectó para saludar a Ethel Pozo por su cumpleaños.

Édson Dávila empezó a leer comentarios de sus seguidores, quien señalaba que Janet Barboza había “vendido humo” con la presunta participación de Melissa Paredes, por lo que la presentadora de “América Hoy” decidió defenderse.

“Solo quiero hacer una pregunta, (Natalia Salas) ¿ha trabajado en América Hoy?, ¿es amiga de Ethel?, ¿está en su círculo? Entonces que más quieren, eso fue lo que yo dije. No me fastidien, yo no he vendido humo”, señaló.

“Yo quiero responder una cosa, dice Edson que si yo estoy acá, seguramente Melissa (Paredes) no va a venir, Melissa no va a venir no por mi culpa, es por la culpa del ‘activador’”, añadió, entre risas, Ethel Pozo.

Por otro lado, durante el desarrollo del matutino de América Televisión, Ethel Pozo siguió recibiendo el saludo afectuoso de su familia, compañeros de trabajo e invitados al programa por su cumpleaños.