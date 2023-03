¡UYYYY! En América Hoy evitaron pronunciarse de manera directa a las acusaciones de María Pía Copello, quien reveló que la producción del programa matinal les habría ‘robado’ la entrevista Rafael Cardozo, la cual ya promocionaban en Mande quien mande.

No obstante, al finalizar el programa, Edson Dávila le consultó a Janet Barboza si ella quería “aclarar” algo, esto en evidente referencia a las declaraciones de María Pía Copello.

La popular ‘rulitos’ no dudó en sacar cara por América Hoy: “(Edson: ¿Y el aclare?) Eso lo dejo para redes, acá somos profesionales y aquí venimos a divertimos y venimos a buscar la primicia como todos, que les vaya bien a todos, voy a hacer mi canción como Shakira y Bizarrap”.

¿Qué dijo María Pía Copello sobre la entrevista de Rafael Cardozo?

El último lunes María Pía Copello tomó la palabra por unos minutos para explicar la sorpresa de su equipo porque ese día Rafael Cardozo apareció en América Hoy, pese a que ellos ya habían promocionado una entrevista desde la semana pasada.

“D e pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana . Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende (...) Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa”, enfatizó.

