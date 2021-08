Janet Barboza desmintió haberse peleado en vivo con su compañera de conducción de ‘América hoy’, Melissa Paredes, además, aclaró que no tienen ninguna diferencia ni mucho menos se han dejado de hablar, tras los comentarios que tuvo la también actriz.

Janet, el viernes Melissa te estuvo ‘vacilando’ en el programa de cincuentona y también señaló que Johana San Miguel ‘no se malogró la cara’, en alusión a tu persona... ¿Es verdad que se pelearon por los comentarios que hizo?

Para nada. Melissa es una chica súper linda, Edson (Dávila), tiene mucho talento y Ethel el carisma. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena para sacar adelante el programa que tenemos y parte del estilo del espacio es chacotearnos entre nosotros. Para muchas personas puede sonar duro algunas cosas u comentarios, pero ya estamos acostumbrados. Lo que hacemos o decimos es convertirlo en humor, pero no hay ningún malestar. Después de eso (comentarios de Melissa) grabamos videos de TikTok. No cruzamos la línea, sabemos hasta dónde llegar, siempre con respeto, todo es parte de la chacota y diversión. A ellos (Melissa, Ethel y Edson) les divierte mucho decirme cincuentona y yo me divierto diciéndoles que son ‘calichines’. Es una con otra, pero con la mejor onda y vibra.

Entonces, ¿Aseguras que no hay ninguna diferencia con Melissa?

Por supuesto. No hay ningún tipo de animadversión. Tengo 23 años en televisión, me he cruzado con todo tipo de personas y te puedo asegurar que este (equipo de ‘América hoy’) es de los mejores que pude haber tenido. Estoy feliz, todos tenemos la misma libertad para hacer bromas, nos encanta el vacilón, poner en revoltijo, pero siempre con la mejor vibra y cariño. La única persona en televisión nacional con quien definitivamente no comparto ningún tipo de respeto, porque no tiene moral ni principios ya sabes quién es, sí, esa misma (Magaly Medina).

Por cierto, ¿Tu novio Miguel continúa en Estados Unidos?

Sí. Ya lleva un mes por allá, está terminando de ver unos papeles de su hija y regresa en 30 días. En noviembre es nuestro aniversario, así que lo vamos a celebrar con un viaje en diciembre a Barcelona.