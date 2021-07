La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza cumple mañana 47 añitos de edad, además, resaltó sentirse con vitalidad y energía de una chica de 24 años. Asimismo, declaró que su mayor secreto para lucir radiante es tener paz y tranquilidad en su vida.

“Cumplo 47 años, sin duda será un cumpleaños especial porque recibí mi primera dosis (de la vacuna contra el Covid – 19), además, mi familia y entorno más cercano están con salud gracias a Dios, que es lo que más se quiere en este momento”, declaró la popular ‘rulitos’, quien ayer fue sorprendida en el programa de ‘América Televisión’ por su hija Antonella y su pareja Miguel Bayona, con quien cumple cuatro años de relación en el mes de octubre.

Janet, mañana estás de onomástico, cumples 47 añitos, pero... ¿con vitalidad y energía de una veinteañera?

No sé cómo se siente la gente de 40, 50 o 60, pero en lo personal y si me preguntan de la vitalidad y energía... siento que tengo 25 o 24 años. Tengo mucha energía, eso se debe a la tranquilidad con que uno vive y a la pasión que les ponga a las cosas. Ahora estoy en ‘América hoy’ y ‘Reinas del show’, es un training fuerte, pero me encanta y lo disfruto. Me siento con la energía de una mujer de 30 años para no ser exagerada y agradecida.

Físicamente te mantienes muy bien y radiante... ¿Cuál es el secreto?

La paz y tranquilidad es el mejor secreto para todo, a Dios gracias puedo contar con eso. Además, llevo una vida bastante saludable, consumiendo plantas verdes, verduras, me dedico a mi jardín, a mis mascotas y consumo todo lo que produce la madre naturaleza, tal como aceite de coco y sábila. Frituras como muy poco, pero no porque quiera estar delgada, sino porque quiero estar saludable para vivir más tiempo y no estar enferma. Me cuido por un tema de salud, le doy bastante sentido a la alimentación, investigo si me hace bien, si es saludable y ese tipo de cosas. En mi casa todos comemos así.

¿Planeas viajar por Fiestas Patrias?

Estamos esperando a fin de año, pues ya se puede viajar un poquito. Con Miguel cumplimos 4 años en octubre y nos vamos a España, pero el viaje no es parte de la celebración, sino porque durante la pandemia no he podido ver a mi mamá, así que es un viaje familiar y por vacaciones. Me reencontraré con los míos y también aprovecharemos en viajar por allá.