La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, ha sido protagonista la última semana por una posible separación de su pareja Miguel Bayona. Para poner fin a las especulaciones, la presentadora rompió su silencio en su programa matutino.

En la emisión del lunes 20 de septiembre, Janet Barboza fue consultada por si su relación con Miguel Bayona había terminado, esto luego que compartiera una sugerente fotografía en su cuenta de Instagram. La respuesta de la conductora no se hizo esperar.

“Tengo 47 años y me siento en el mejor momento de mi vida. El hecho de que esté con pareja no significa que puedo dejar de ser sexy. Las mujeres somos libres, no pueden etiquetarnos o valernos por la foto que mostremos”, dijo Barboza.

“Si los post dijeran nuestro estado sentimental, usted (Melissa Paredes) estaría divorciada hace rato. Tiene cada foto más sexy la mujer... Estoy muy bien, estoy feliz y estoy enamorada”, añadió la conductora de TV.

Cabe señalar que, hace un par de semanas, Janet Barboza también fue consultada por la posibilidad de contraer matrimonio con su novio. Sin embargo, la conductora aclaró que no tiene planeado casarse.

“Quiero ser un poco más realista, siempre con cariño y respeto. La mujer no tiene que esperar nada. Siento que estamos en una sociedad donde a la mujer que está de novia por un tiempo se le vapulea diciendo: ‘No le dan el anillo’... La mujer no necesita nada. Así como estoy soy feliz”, respondió.

