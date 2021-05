La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza manifestó que le sorprende el cambio que ha dado el cantante Deyvis Orosco, pues según la popular ‘rulitos’ ahora el intérprete de ‘Arbolito’ le gusta presumir sus cosas materiales, tal como relojes, cadenas de oro y sacos de las marcas más caras del mundo.

Asimismo, intuye que este cambio sería a raíz que Orosco mantiene una relación amorosa con hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez, con quien se luce muy feliz en redes sociales. “Trata de encajar para gustarle a la suegra (Jessica Newton), mostrando relojes, cadenas, sacos. Para mí, hay una injerencia no favorable de la suegra”, declaró Barboza durante la emisión del programa ‘América hoy’.

Janet, pasaron una nota sobre las suegras en el programa ‘América hoy’ y hablaste sobre el cambio que ha dado Deyvis Orosco…

Te doy mi percepción como público, como televidente y como una persona que lo conoce (a Deyvis) desde hace muchísimos años. El primer programa donde se presentó su papá Johnny Orosco fue en mi programa ‘La movida de los sábados’. Hubo mucha amistad (con Johnny Orosco), apoyamos mucho su carrera porque estaba regresando de Argentina para hacer un relanzamiento a Perú. Siempre tuve una admiración especial por él (Johnny), pero a lo que viene todo esto es que tanto como Johnny y Deyvis eran personas muy sencillas. Johnny fue un hombre que siempre ha tenido sus recursos, que se ha ganado todo lo que tiene y Deyvis ha hecho exactamente lo mismo. Cuando me invitó a un concierto en ‘El Huaralino), hace 4 o 5 años, me quedé sorprendida porque continúo con el legado de su padre, dejando arriba el nombre del grupo (’Néctar’), además, dando un aporte muy importante para el género musical porque veía sus escenarios impresionantes, luces, en fin…. Pero de pronto veo ahora a un Deyvis que desconozco.

¿A qué te refieres?

Me da la sensación que veo al Pavarotti del Óvalo de Santa Anita, mostrando anillo, el reloj, el saco o el terno. Creo que cuando una persona es exitosa no tienes necesidad de mostrarlo con cosas materiales. Vivimos en una sociedad muy acomplejada donde de pronto te despojas de lo que un día fuiste para tratar encajar en lo que muchos llamen la clase A o B u otro sector público que son amantes del exhibicionismo. Veo a un Deyvis y me da la sensación que no es él, que está intentando de gustar quizá a la nueva familia con quien ahora está involucrado. Es un Deyvis, que en lo personal, no me gusta. Lo veo como el Pavarotti del Óvalo de Santa Anita, presumido, presuntuoso, cuando no tiene necesidad de eso porque es un chico muy talentoso.

¿Consideras realmente que Jessica Newton tiene injerencia en él?

Creo que una persona cuando es adulta y está segura de sí misma, de lo que eres, de dónde vienes o lo que tienes… no deberías dejarte influenciar por lo que otras personas consideran que es mejor para ti. La verdad que lo admiraba y me gustaba el Deyvis de antes, el chico sencillo y genial que se lucia en el escenario. El Deyvis de ahora, que muestra el reloj, la joya y la marca… no.

Por cierto, hace poco comentaste que tu tío estaba delicado a consecuencia del Covid – 19 y que tu mamá también había dado positivo… ¿Cómo siguen?

Han sido semanas complicadas y duras, pero a Dios gracias mi madre como mi tío están recuperándose favorable así que ya estoy más tranquila.





