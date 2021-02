¡GUERRA SIN CUARTEL! Janet Barboza no da tregua a Magaly Medina y mucho menos luego que la noche del martes la periodista tildara a su pareja de mantenido y que solo sirve para cargarle las carteras. La conductora de ‘América Hoy’ no solo publicó una fotografía comparando el físico de su novio con el de Alfredo Zambrano , sino también dijo en su programa que el notario era el ‘Pavarotti del óvalo Santa Anita’.

Janet Barboza empezó con las indirectas hacia Daniela Darcourt y la criticó por trabajar “por dos piscos” junto al esposo de Magaly Medina, quien en su programa le dedicó varios minutos para aclararle que las bebidas que le regaló a la salsera es en realidad dos costosos champagne ‘Don Perignon’.

“Ando preocupada por Daniela Darcourt. ¿Habrá cobrado o habrá trabajado gratis? Canjes nomás ha sido, no? Pobre Daniela, por un pisco, jajaja”, se burló en ‘América Hoy’.

Janet Barboza se burla de Daniela Darcourt por recibir 'dos piscos' por canción con el esposo de Magaly Medina | VIDEO: América Tv

Pero la ‘Urraca’ ninguneó su comentario y le aclaró: “Pobrecita, ¿qué sabe el chancho de alfajores? Es como si el burro hablara de orejas”. “No los conoces, pero tal vez alguna vez cuando trabaje tu novio mantenido, deje de cargarte las carteras y chambee, y gane un poquito de platita te pueda comprar ese champagne (...) Es muy fácil hablar con la envidia”.

JANET SE PICA

Tras estar atenta a las palabras de Magaly, la ‘cajacha’ se picó y publicó una fotografía en donde comparó el físico y juventud de su pareja con el esposo de la ‘Urraca’ y no dudó en poner “uy si, como te envidio”, mientras que en entrevista con Trome recalcó que es un ‘abuso’ que Daniela Darcourt no haya cobrado ni un sol por hacer la canción con el notario .

Trome - Magaly Medina respondió a Janet Barboza

“Daniela Darcourt es una gran figura nacional de la salsa que en poco tiempo se ha hecho de un nombre y el otro señor (Alfredo Zambrano) es un ‘amateur’, un aspirante a ser un personaje de ‘Chollywood’. Si ella canta con alguien que es un ‘NN’, evidentemente es porque él quiere ser conocido y famoso. Está bien, eso no es criticable, pero la pregunta es… ¿me imagino que Daniela habrá cobrado bien?, ¿verdad? Porque uno no vive de reportajes ni de que te digan cosas lindas o te ‘pasen la franela’. Los artistas están pasando una situación grave, no hay eventos, no hay trabajo y uno no vive de los ahorros, espero que se haya reconocido el talento de Daniela con un buen cheque”, sostuvo la conductora de ‘América hoy’.

Pero no contenta con ello, en la transmisión de hoy de ‘América Hoy’, Janet no dejó de referirse al esposo de Magaly Medina, a quien hoy agarró de punto y lo tildó de ‘Pavarotti del óvalo de Santa Anita’.

¿Qué dirá ahora Magaly, le responderá?

Janet Barboza tilda al esposo de Magaly Medina como 'Pavarotti de óvalo de Santa Anita' | Video: América Tv