La conductora de televisión Janet Barboza participó de un segmento en el que mostraban un tratamiento de belleza antiarrugas con láser, y tuvo una peculiar reacción cuando la producción de “América Hoy” presentó fotografías suyas sin maquillaje.

Todo sucedió durante la emisión del programa de este martes 2 de mayo, mientras Mariella Zanetti se sometía a una breve demostración de un tratamiento láser. Ante esto, la producción del programa presentó imágenes de la invitada sin maquillaje, hecho que fue tomado con humor en “América Hoy”.

Luego, Janet Barboza advirtió a la producción que no pusiera sus fotografías; sin embargo, el programa hizo caso omiso y mostró imágenes de la conductora de televisión con el rostro al natural.

Ante las imágenes, Janet Barboza mostró un rostro de incomodidad; sin embargo, no tuvo problemas en pedir una “cita” con la especialista que llegó al programa. “Yo me quiero hacer el tratamiento, pero desde el tobillo... Si tienes libre hoy a las 3 p.m. me separas, por favor”, señaló entre risas.

Muestran fotos de Janet Barboza sin maquillaje

Cabe señalar que tanto Mariella Zanetti como Edson Dávila bromearon con las fotografías de Janet Barboza que presentó el programa. “¿Cuántas sesiones necesita? Todas”, bromeó el popular ‘Giselo’.

