Jazmín Pinedo sorprendió este lunes al aparecer como conductora de un bloque de espectáculos de América TV -que será emitido en reemplazo de “En Boca de Todos”- junto a Rebeca Escribens y ‘Choca’ Mandros. Pero más sorprendió el particular pedido que le hizo a Papá Noel.

Y es que tras una nota en la que conocidos personajes de ese canal, revelaron qué es lo que le pedirían al viejito pascuero, la actriz y el también productor le consultaron a la exchica reality qué era lo que ella había pedido como regalo de Navidad.

“Bueno yo le pedí dos cosas, la primera ya me la cumplió. El 23 escribí mi carta y puse: ‘Me gustaría cerrar el año conduciendo un ratito, quiero trabajar, ya mucho de estar encerrada en mi casa estudiando’... Igual trabajo en otra cosa, no vayan a pensar mal”, dijo en broma.

“Ese fue mi primer deseo y ahora tengo otro. El otro día estuve viendo esto del unipersonal bien gracioso que tiene Johanna San Miguel”, indicó, pero en ese momento fue interrumpida por ‘Choca’, quien dirigiéndose a Rebeca, dijo: “Acércale a Papá Noel para que le escuche su deseo”.

Esto provocó que la popular ‘Chinita’ y se pare para acercar hasta donde estaba sentada un muñeco de Santa Claus que había en el set. “Vamos a conversar tu y yo porque este segundo deseo es bien importante”, agregó.

Bastante seria, miró al maniquí y le dijo: “Voy dos años soltera, ¡Más! Y el otro día me metí a Instagram y veo un video de este unipersonal que se llama ‘Busco marido cama adentro’... Bueno, yo quiero uno cama afuera, y ese es mi deseo, pero cama afuera porque no tengo tiempo: estudio un montón, trabajo todo el día, limpio, y no tengo tiempo”. “¡Cama afuera! Ya sabes”, finalizó, provocando la risa de todos.

Jazmin Pinedo le hace un pedido a 'Papá Noel' https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

“Al fondo hay sitio”: Magdyel Ugaz y Erick Elera cuentan detalles sobre el regreso de la serie

Magdyel Ugaz sobre el regreso de 'Al fondo hay sitio'

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza se cae de cabeza EN VIVO por esconder los zapatos de Mariella Zanetti: ¿El karma?

Shirley Arica: Rodney Pío llega de España, se disfraza de Papá Noel y sorprende a su hija en Navidad

‘Giselo’ conoce España por primera vez junto al ‘Chocolatito’: “Nunca olvides de donde vienes”