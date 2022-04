El programa “Amor y Fuego” presentó un avance donde dejaban entrever que Jazmín Pinedo e Ignacio Baladán mantenían una cercanía más allá de su amistad, esto luego que el ‘combatiente’ fuera captado en el departamento de la exchica reality. Ante esto, la popular ‘Chinita’ aclaró la situación.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “Esto es guerra” decidió pronunciarse sobre las imágenes y aclaró que en los videos difundidos por el programa de Willax Televisión se omitió la participación de su excuñada en la reunión.

“Se pasaron. Somos 3, Ignacio, mi excuñada y yo. No 2 como se ve en la promo, Además sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto la labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, escribió la popular ‘Chinita’.

Jazmín Pinedo aclara con este comunicado su presunta relación con Ignacio Baladán. (Foto: Captura de IG)

Sobre su presunta salida con Ignacio Baladán, Jazmín Pinedo aclaró que solo los une una gran amistad. Además, ambos comparten manager, por lo que han coincidido en muchos lugares por motivos de trabajo.

“Mi amistad con Ignacio Baladán no es reciente, sino de varios años atrás. Y como tal, él me ha visitado más de una vez y viceversa. Hemos salido junto a otros amigos y a lugares públicos, como parte de una rutina de cualquier amigo”, señaló Pinedo.

“Es incómodo tener que salir y explicar algo que es completamente normal entre dos amigos, simplemente, porque se crean conjeturas. Realmente lamento que se exponga así, innecesariamente, mi espacio privado, mi casa, mi sala”, agregó la exconductora de ‘Esto es guerra’.

