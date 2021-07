Jazmin Pinedo es una de las sentenciadas en “Reinas del Show” y fue la primera en bailar en la quinta gala. Motivo por el que fue consultada sobre su proceso legal con Latina. La ex conductora de “Esto es Guerra” comentó que tiene una semana complicada y que se buscó desinformar a la gente con malas intenciones.

“Quiero decir que esto no ha terminado. Yo estoy en un proceso legal con mi excanal y con el dolor de mi alma porque hay muchísima gente que quiero ahí, pero también siento que hay personas que tienen ganas de hacer daño”, inició.

La modelo afirmó que Latina Televisión ha ganado en primera instancia, pero que ella seguirá el juicio. “Yo pienso llegar hasta el final, al Poder Judicial, donde espero y confío porque no hice nada malo y cumplí mi contrato hasta mi último día”, añadió.

“De hecho hay una cláusula y me gustaría comentártelo, donde dice que a mi se me daría una bonificación el día que yo termine mi contrato de forma exitosa y a mi me dieron esa bonificación porque cumplí hasta el final, pero se están agarrando de otra cláusula y lo entiendo”, detalló.

null null

La popular “Chinita” afirmó que hay muchos intereses de por medio y no sabe si se trata del canal o una persona, pero afirmó estar tranquila.

“Si quieren verme mal se equivocan porque lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie. Quiero decirle a la gente que esto no ha terminado, tengo la cabeza arriba porque sé que estoy en lo correcto. Hay un montón de cosas que estoy guardándome, recomiendo que no me provoquen”, concluyó antes de su presentación.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza y Jazmin Pinedo en dimes y diretes

Janet Barboza y Jazmin Pinedo en dimes y diretes