Jazmín Pinedo: Conductora recibe críticas por su acreditación para ir al Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Jazmín Pinedo anunció que Latina la acreditará para cubrir el Mundial Rusia 2018. El hecho genera duras críticas en redes sociales porque los usuarios consideran que la conductora no está capacitada para informar sobre el evento deportivo.



Jazmín Pinedo hizo el anuncio en la despedida del programa de Espectáculos. "Aprovecho en agradecer a Susana Umbert por la novela y porque me manda a Rusia, va a ser un sueño ir al Mundial, sé que un montón de hombres me están envidiando mucho en estos momentos", sentenció la conductora.



"Stop! Acabó de leer que @Latina_pe acreditó a Jazmín Pinedo para el Mundial de Rusia? Y los periodistas deportivos? Se extinguieron o qué? #Rusia2018 #VamosPeru", son algunas de las críticas que se leen en redes sociales en contra de la acreditación de la conductora.



La designación de Jazmín Pinedo para cubrir el Mundial Rusia 2018 es comparada con la de Mathías Brivio para ser conductor de Fox Sports Radio Perú. Los usuarios de redes sociales consideran que ambos puestos les quedan grandes a las figuras televisivas.



Jazmín Pinedo no se ha pronunciado respecto a las críticas que recibe en redes sociales. La conductora se siente muy contenta de que Latina le brinde oportunidades para seguir cumpliendo sus sueños.

Jazmín Pinedo se despidió de su programa