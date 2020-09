Jean Deza declaró esta tarde en el programa ‘Modo Espectáculos’ y disparó toda su furia contra Jossmery Toledo , quien la noche del lunes no dudó en decir que el futbolista “ni en la cama era bravazo” y contó que lo llamaba ahora 'Pantene, porque tiene más panza que..." desatando toda la burla del set de Magaly Medina.

Pero tal parece que la ‘venganza de la tomba’, como indicó Rodrigo González fue más allá, pues el periodista de espectáculos no dudó en compartir una imagen en la que no solo se burla de Jean Deza sino dando razón a lo que la noche del lunes declaró Jossmery Toledo respecto a las ‘artes amatorias’ del futbolista.

“Chizitos Deza” , dice el meme que compartió Peluchín mofándose del futbolista de Binacional.

Jossmery tras el escandaloso fin de su relación con Jean Deza no dudó en hundir a su expareja burlándose de su desempeño en la cama, sobre todo después de que él dijera “soy bravazo” al ser consultado sobre la forma como terminó con Jossmery y rápidamente fue a los brazos de Shirley Arica.

" Yo no sé qué significa bravazo... Es jugadorazo eso lo sabemos, pero ¿bravazo?” , le preguntó la ‘Urraca’ a Jossmery, quien no dudó en responder con todo y dejar mal parado al jugador del Binacional.

“No, ni en la cama es bravazo, así que mejor me quedo callada... Lo llamaba ‘pantene’, porque tiene más panza que... ” , dijo Jossmery burlándose de las artes amatorias de su ex conviviente.

Rodrigo González vacila a Jean Deza

“SOLO QUERÍA PLATA”

Dolido en su orgullo, Jean Deza hoy disparó con todo contra la ex policía sexy y sostuvo que ella “es una malagradecida. Solo le interesa la plata” y que los dientes que ahora luce fue porque él pagó mil dólares por ellos.

“Que diga de los 15 mil soles, que sacó y llevó a su papá y a su mamá. Pregúntale sobre esos dientes. Pagué mil dólares por esa sonrisa que ahora tiene, por esos brackets. Pregúntale también sobre esos depósitos que tengo de tres mil y cuatro mil soles”, dijo el futbolista.

En otro momento, Deza manifestó que gracias a él la vida de Jossmery Toledo cambió , porque “la saqué de San Juan de Lurigancho a San Isidro. La señorita Jossmery sabe todo lo que le he dado, ella nunca ha tenido tanta plata y ha derrochado plata”.

Hasta indicó que la expolicía no sabía que era Zara (tienda por departamento). “Pregúntale cuando la llevé a Zara y me dijo ‘ay yo nunca he entrado a Zara y no sé qué es eso’”

Jean Deza arremete contra Jossmery Toledo y habla de la agresión y de que le 'cambió la vida' | ME