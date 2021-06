Jean Paul Santa María aseguró que está contento con la buena aceptación que está teniendo su esposa, la modelo Romina Gachoy en ‘Onlyfans’, además, descartó que sea un hombre celoso o inseguro, pues resaltó que le brinda su total apoyo y respaldo a la uruguaya. “Estoy contento con la aceptación. Son millones las personas que la siguen en sus redes y que admiran su trabajo como modelo, su belleza y carisma. Hace mucho que esperaban que ella (Romina) retome con todo su carrera de modelo y como creadora de contenido, así que por ese lado ella feliz de reencontrarse con todos sus seguidores, yo feliz de apoyarla y de ver el cariño que le tienen. Es impresionante y se lo recontra merece, pues es un ser humano increíble. Romina es una mujer excepcional, cuenta con todo mi apoyo, respaldo, confianza y amor por siempre”, declaró Jean Paul, quien también aprovechó para contarnos que acaba de estrenar el programa ‘Reactívate emprendedor’, que se emite por ‘Pyme TV’.

Es bueno resaltar que le brindas tu apoyo pues vivimos en un país machista y otro hombre en tu lugar no aceptaría que su pareja ingrese a ‘Onlyfans’. Entonces, por tu parte... ¿No sientes celos?

No. Hay que dejar el machismo de lado y los pensamientos retrógradas más aún en estos tiempos. Las inseguridades, los paradigmas, los tabúes y parámetros sociales no permiten que la sociedad avance y en general no suman en nada, por el contrario. No hay nada más triste que una mujer reprimida por las inseguridades de su pareja o viceversa. Es una triste realidad que viven millones de personas, que dejan de ser ellas mismas por ser la sombra de otro u otros. Eso para mí no es sano, menos en una relación o en un matrimonio. Somos de otra generación en los que los conceptos de amor y de respeto están por encima de todas esas ideas de antaño, que hoy en día han dejado evidencia de que no siempre te garantizan la felicidad. Hay cosas de los tiempos de antes que, si son lindas y nosotros las aplicamos en nuestro matrimonio, pero hay otras que no necesariamente suman, tal como pensar que porque te casas ya no puedes ser sexy. Eso no va con nuestra manera de pensar. La hipocresía social debe de parar. Romina está siendo para muchas mujeres ejemplo de que eso se puede, que se puede ser feliz, se puede ser madre, esposa, hija, modelo, sexy, etc....y que eso no es sinónimo de nada malo, por el contrario. Si hay comunicación y confianza todo es posible. Yo me siento orgullosísimo de la mujer que tengo.

De otro lado, acabas de estrenar un nuevo programa vía redes sociales... ¿De qué trata?

Se llama ‘Reactívate emprendedor’. Lo mío es un programa streaming por ‘Pyme TV’. Arrancó el lunes pasado y estoy feliz porque es un espacio donde apoyamos al emprendedor, además, yo sé lo que es emprender. Es lo máximo tener la posibilidad de apoyar a las personas que también emprenden.

Tú eres muestra del emprendimiento porque te has reinventado de mil maneras durante la pandemia...

Así es. Por eso me identifico mucho con el formato del programa, porque sé lo que es emprender y tener la posibilidad de apoyar a más personas, que al igual que yo se rompen el lomo para salir adelante y sacar adelante a sus hogares. Eso me pone muy contento. Tengo una gran responsabilidad con el público que nos sigue y sobre todo con los emprendedores que van con toda la ilusión y ganas de mostrar su producto o servicio ya que del equipo y de mí depende el brindarle al invitado un espacio en el que su marca se promocione de la mejor manera y poder crear un contenido que haga que las personas se enganchen y así vean las marcas que van al programa. Es un tremendo reto, pero que lo tomo con mucha alegría, gratitud y responsabilidad.