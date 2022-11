Jean Paul Santa María celebra el crecimiento y buena aceptación que está alcanzando los videos que graba para TikTok, donde ya cuenta con más de 83 mil seguidores.

“Generalmente era el último en la cola en cuanto a redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, donde recién ingresé hace 5 meses. Empecé haciendo videos de baile, pero no tenía tanta pegada hasta que un día decidí subir un video realizando el video de ‘Trampol’ del programa de ‘JB’ y que ahora tiene 700 mil reproducciones. Desde ahí, me di cuenta que funcionaba cosas que hagan reír , vi que a la gente le gustaba, empecé haciendo cosas parodiando a ‘La paisana Jacinta’ o sino agarrando audios graciosos de Magaly Medina, Gisela (Valcárcel), Laura Bozzo o personajes conocidos. A la gente le gusta y empecé a crear mis propias parodias”, manifestó Santa María.

Asimismo, indicó que se siente satisfecho que sus seguidores lo elogien por su talento para las caracterizaciones o también por hacerlos reír. “ Me está yendo muy bien, me siento contento porque TikTok es una plataforma que me sirve para que más empresas quieran publicitar con mi imagen , sin embargo, también es una manera de generar alegrías a las personas. Parece mentira, pero subo algún video y me comentan diciéndome: ‘Me alegraste el día’. Eso me pone contento y es el regalo más bonito que he encontrado en esta plataforma, donde veo que con pequeños detalles puedo alegrar los días a las personas”, acotó.

Ahora que estás involucrado con la comedia, ¿Te gustaría sumarte a un elenco humorístico, tal como el de ‘JB’, Carlos Álvarez o ‘El reventonazo de la chola’?

Claro que sí. Sería una gran oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. A Jorge (Benavides) lo han etiquetado varias veces en mis videos de TikTok. Para mí, Jorge, Carlos y Ernesto son unos grandes de la comicidad. Sería muy feliz de trabajar con cualquiera de los tres.

