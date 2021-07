Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se presentaron la mañana de este lunes en “Mujeres Al Mando”. El modelo estuvo en el set del programa, mientras que su esposa se conectó a través de una videollamada para ser consultados sobre diversos temas.

Inicialmente, las conductoras del espacio le preguntaron al también cantante sobre las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien aseguró que él y la uruguaya no le dejan ver a sus hijos. “Yo no hablo de esos temas, no me gusta.... Prefiero evitarlo, y no es nada con el programa, sino en general”, dijo.

Sin embargo, le dio pase a su pareja, quien decidió explicar un poco sobre la situación. “En realidad es un tema súper delicado y nosotros lo manejamos con muchísimo cuidado sobre todo por los chicos, poque ha sido muy invasivo con ellos y la idea es cuidarlos”, aseguró.

De otro lado, Santa María se deshizo en halagos hacia Gachoy. “Romina es una tremenda mamá. Antes de ser hermana, amiga, si hay un rol de ella que a mi me llena de orgullo y me hace agradecerle a Dios y al Universo, es cuando la veo como mamá”, manifestó.

“Es una tremanda mamá, se olvida del planeta, desde que se levanta (se preocupa de los niños), qué les falta, si comieron o no, todo, todo... Está en cada detalle en lo que a mi hogar se refiere”, destacó sobre la labor de su esposa con todos sus hijos, incluidos los dos mayores, fruto de su relación con Jibaja.

Por otro lado, la pareja confirmó sus planes de irse a vivir a Uruguay, pero señalaron que no será de inmediato; asimismo, explicaron la razón de esta decisión y detallaron que se llevarán a los hijos que Jean Paul tuvo con Angie, ya que él tiene la patria potestad.

“No nos vamos ahora, porque los dos tenemos proyectos en este momento, pero sí, el próximo año, la idea es iniciarlo en Uruguay. Tenemos una propuesta de trabajo que es maravillosa y asegura un futuro hermoso para los chicos, que es algo que nosotros priorizamos”, detalló Romina.

A las palabras de su pareja, Jean Paul Santa María reveló: “A raíz de mi participación en ‘La Voz’, un amigo y yo nos pusimos en comunicación con Renzo Effio, que trabaja en Estados Unidos con un sello discográfico ligado a Sony Music. Vamos a producir un género cumbia pop y lo haremos en Uruguay”.

Jean Paul Santa María elogia a Romina Gachoy

