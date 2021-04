El escándalo de Jefferson Farfán luciéndose sin mascarilla y sin tener protocolos de bioseguridad durante su visita a un restaurante limeño hizo que en redes sociales sea criticado duramente y por ello tuvo que salir al frente y disculparse públicamente con el Club Alianza Lima y todas las personas que se han sentido afectadas por esta situación.

Ante ello, Gigi Mitre , durante la transmisión del programa ‘Amor y Fuego’ , no dudó en criticarlo duramente y calificarlo de ‘triple sonso’, porque tiene triple responsabilidad en este escándalo.

“Es un sonso, uno por la responsabilidad que debemos tener cada uno seamos quien sea. Dos, por ser quien es, es un personaje público y tres porque los futbolistas deben cumplir protocolos extras, porque han tenido que pactar con el Estado, con la Federación, con las autoridades que tienen que cumplir protocolos estrictísimos para que les permitan jugar”, recalcó Gigi Mitre.

“Por eso, sonso, sonso y triple sonso”, agregó la conductora de ‘Amor y Fuego’.

“Cuando alguien se te acerca debes ponerte la mascarilla y mantienes distancia, justamente porque eres un personaje público. De que la fregó la fregó”, indicó Gigi, mientras que Rodrigo González solo manifestó que Jefferson Farfán debió tener más cuidado.

JEFFERSON FARFÁN SE DISCULPA

Tras el escándalo desatado, la ‘Foquita’ ha salido a pedir perdón indicando que fue un “descuido” de su parte y pidió disculpas al club Alianza Lima.

“Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía”, mencionó Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán mencionó que agradecía los mensajes y que, también, se había dado tiempo de escuchar las “cosas negativas”.

“He estado con la conciencia bastante tranquila. Soy responsable únicamente yo, y me haré responsable de lo que venga”, agregó.

“Pido disculpas al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Soy el referente de mi equipo, soy el capitán y asumo la responsabilidad. Esto no va a volver a pasar”, concluyó.

En el video, Jefferson Farfán aparecer en un salón privado del restaurante Costanera 700 de Miraflores. En el lugar, el futbolista se luce acompañado de unos amigos.