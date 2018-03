Jefferson Farfán niega la versión de Magaly Medina: "Le doy 24 horas para que se rectifique" [VIDEO]

Da su versión. Jefferson Farfán se siente indignado después de escuchar las declaraciones de Magaly Medina en el programa 'La Purita Verdad'. Como se sabe, la conductora habló sobre el encuentro frustrado entre ambos en Rusia y por qué él se negó a darle una entrevista.

Según el testimonio de Magaly Medina, Jefferson Farfán estaba al tanto de todo y que por eso accedió a hacer la entrevista desde su casa. La conductora llegó con su esposo, y su equipo de producción hasta la residencia de la 'Foquita' y esperó hasta que el futbolista llegara de un partido.

Magaly Medina contó que Jefferson Farfán llegó y saludó a todos y pidió un permiso para bañarse y arreglarse. Sin embargo, media hora después mandó a decir que no podía almorzar con ellos pues tenía una lesión por el encuentro de su equipo Lokomotiv. De acuerdo a la periodista, acordaron verse en el hotel de ella a las 7 pm.

"Esperamos que llegue al hotel a las 7 p.m. Sin embargo, en la noche, él se comunicó vía Whatsapp -tengo todas las conversaciones- y dijo que sus amigos desde Lima le había dicho que le íbamos a tender una trampa. Que yo iba a tener sentada aquí a Melissa Klug y que él no podía someterse a eso, que no podía hacerlo. Y se supone que por eso canceló la entrevista", dijo Magaly Medina.

Esta revelación no le gustó nada a Jefferson Farfán. Por eso, no dudó en comunicarse con el programa 'En Boca de Todos' para hablar sobre la situación. El futbolista aclaró en un primer momento que él no sabía que Magaly Medina lo entrevistaría y pensó que sería alguien con conocimientos de fútbol por ser Latina el canal que transmitirá el Mundial Rusia 2018.

"Yo le pido a la señora Magaly Medina que revise el celular de la persona que coordinó conmigo y que vea si en algún momento me mencionó el nombre de ella para que haga la entrevista en mi casa", dijo Jefferson Farfán.

Pero eso no fue todo. El futbolista del Lokomotiv retó a Magaly Medina a que haga públicos los mensajes que mantuvieron la producción de su programa y el equipo de él. Además, Jefferson Farfán le dio 24 horas para que se rectificara por todo lo que dijo.

"Esto para mí no es broma. Yo estoy hablando muy serio y quiero dejar este punto ahí. Y espero que quede aclarado el tema. Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que me metan a mí en cosas que nada que ver", aclaró Jefferson Farfán.

La 'Foquita' fue bastante sincero sobre la opinión que tiene sobre Magaly Medina y confesó que nunca aceptaría darle una entrevista a alguien que le hizo daño a su hermano, Paolo Guerrero. Jefferson Farfán incluso dijo que no entendía para qué quería entrevistarlo para su programa si ella siempre había tenido críticas contra los futbolistas.

Jefferson Farfán habla de Magaly Medina

"Él es un hermano para mí y jamás le daría una entrevista a una señora que se ha metido, no solamente con mi hermano Paolo, sino con todos los futbolistas a nivel nacional. Entonces, si éramos lo peor ¿ahora quiere una entrevista de un futbolista? ¿Para qué?¿Si somos lo peor?" , dijo enérgico Jefferson Farfán.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.