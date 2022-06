El futbolista Jerson Reyes oficializó que tiene una relación sentimental con Dorita Orbegoso, además, desmintió que estén pasando por una crisis de pareja y resaltó que disfruta de cada momento que pasan juntos.

Jerson, se especuló que la relación con Dorita estaba pasando una crisis, sin embargo, el miércoles la recogiste del programa ‘D mañana’ y has colocado una foto de ambos en tu perfil de WhatsApp... ¿Reafirmas que todo marcha bien?

Sí. Todo va por buen camino.

Dorita ha salido de un proceso difícil con el padre de su hijo y quizá por eso dice que aún no quiere hacer nada oficial contigo... ¿La entiendes?

Sí. Entiendo cuál es su trabajo y su situación legal, así que no me complico. Mi relación es de dos y con eso me basta. Si lo maneja de esa manera, lo respeto. Sé por el proceso que está pasando y ella sabe que tiene todo mi apoyo.

He visto que Dorita ya comparte almuerzos con tu familia... ¿Se podría decir que ya es la engreída y tiene le visto bueno?

Sí. Hemos compartido un par de veces en unos almuerzos. Nadie tiene una mala imagen de Dora porque la gente que la conozca tiene la suerte de ganarse su amistad o frecuentarla pues es una excelente madre y mujer.

¿Cómo te sientes de ser el dueño de su corazón?

Soy feliz de estar con ella, de acompañarla y apoyarla en todo lo que se puede.

¿Qué es lo que más te gusta de Dorita?

Que siempre me recalcó que la prioridad es su hijo, su trabajo y luego el amor. Uno puede estar ilusionado y enamorado, pero pensando en frío... tiene razón y tengo que aceptar tal cual.

Tengo entendido que vives en Huaraz por trabajo y muchas personas dicen que una relación a distancia no funciona... ¿Cómo hacen?

Es complicado, pero los momentos que estamos juntos la pasamos y nos sentimos bien. Es por eso que aún continúanos.

Entonces, con ustedes no va la frase: ‘Amor de lejos, felices los 4′...

Nada que ver. Estamos tranquilos.

Se podría decir que solo tienes ojos para Dorita...

Sí.

¿Cuántos meses ya tienen de relación?

Recién, son pocos y espero que las cosas sigan marchando por buen camino.

Entonces, los seguiremos viendo juntos...

Si no le haces daño a nadie, no tendrías por qué ocultarte.

Puede sonar un poco precipitado, pero... ¿Te gustaría que sea la madre de tus hijos en un futuro?

Es muy pronto para hablar de ese tema, pero cualquier persona quisiera formar una familia con una gran mujer.





