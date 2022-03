Jessica Newton se pronunció sobre las críticas y cuestionamientos que está recibiendo la reciente premiación del ‘Miss Perú La Pre’, que tuvo como ganadoras a Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday.

Jessica, ¿Cuál es tu posición sobre los cuestionamientos que están surgiendo con respecto a las ganadoras del ‘Miss Perú La Pre’?

Ese tema no lo voy a tocar. Tengo tantas cosas importantes de qué ocuparme... así que lo que diga la gente, tonterías o mentiras...no le voy a regalar ni un minuto de mi tiempo. Eso se llama madurez, aprender a darle tiempo a lo que es importante y a las mentiras ni siquiera oírlas. Siempre lo repito, las cosas malas corren rápido porque siempre hay alguien que las dice y otro que las escucha. En este caso, ni las voy a decir ni las voy a escuchar. Sobre cualquier otro tema o de cómo se sienten mis cuatro reinas, feliz de responder, pero este tema me tiene sin cuidado porque nunca me he detenido a escuchar las mentiras que dicen de mí y mucho menos cuando alguien intenta dañar a una criatura.

¿Estás contenta con las cuatro ganadoras?

Feliz. Tienen una gran madurez para su edad, porque son niñas pequeñas que tienen 13, 14 y 15 años. Todavía no tengo el gusto de conocer a sus padres, a ‘Tomate’ (papá de Gaela) lo ubico porque una vez nos encontramos en Latina y apoyó mucho a Mirella Paz, pero no ha habido más allá una conversación o relación cordial. Recién voy a conocer a los padres para felicitarlos por la crianza de sus hijas. El hecho que ellas (ganadoras) no hayan atacado a ninguna de las personas que le han ofendido dice muchísimo de ellas y de los valores que le han inculcado en su casa. Estoy ilusionada, contenta, feliz y orgullosa de cómo han empezado su reinado. Estoy segura que me darán mucha más felicidad durante todo el año y al resto del Perú también.

Eres una persona a quien no le gusta entrar en confrontaciones con nadie, sin embargo, Magaly Medina dijo que no debe existir ‘favoritos ni favoritismo’ es los certámenes de belleza... ¿Tendrías algo que decir al respecto?

Nada. Solo agradecerle que siempre me tenga tan presente y yo también la quiero mucho.

NO LA SUELTA.

En tanto, Magaly Medina comentó que no debería existir favoritismo en los certámenes de belleza y resaltó que a Jessica Newton le encanta que sus concursos den que hablar de cualquier manera. “Estas organizaciones quieren ser noticia, quieren dar que hablar a costa de cualquier cosa y eso no es lo que se debe hacer tratándose de adolescentes o niños. No deben existir favoritos ni favoritismo. Comercialmente y mediáticamente les conviene tener apellidos famosos, hijos de conocidos y mediáticos. Ustedes ya saben que a la Newton le encanta vincularse a ese tipo de gente. La organización del Miss Perú dirá: ‘Misión cumplida, estamos en boca de todos’, pero el precio que estas adolescentes tienen que pagar es muy alto. No están preparadas para recibir este cúmulo de críticas que han recibido”, precisó Medina.

