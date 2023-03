La conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel, se refirió a las posturas de algunas personas sobre la muerte de una mascota, esto luego que el fin de semana anunció que su carismática perrita ‘Molleja’ había fallecido.

“Bueno mucha gente piensa y dice “ay es un perro” “qué tanta cosa”, pero para los que amamos a nuestras mascotas y se vuelven parte de nuestra familia, es como tus hijos”, dijo.

Además, recordó que ‘Molleja’ ha estado con ella por 13 años. “Todavía no me la creo, aún no soy muy conciente que no la voy a volver a ver. Son momentos tristes, sí”, expresó.

Johanna San Miguel triste por la partida de su perrita "Molleja"

Johanna San Miguel agradece a su familia y amigos

La presentadora de TV remarcó que ha sentido el respaldo de su familia y amigos. “La ‘Mollejita’ era pet influencer, ella tenía su propio Instagram, pero más allá de eso son sus amigos del parque, la gente que la quería (La has despedido con amor) Sí, claro, es mi familia”, enfatizó.

Días antes, Johanna San Miguel publicó un sentido mensaje anunciado la partida de su mascota. “La familia entera, tus amiguitos del parque y todos los que te conocieron te tienen en sus corazones por siempre. Te amo mi gordita bella. Mi Molleja. Mi chanchita deliciosa. Te voy a extrañar por siempre mi hermosa. Nada va a ser igual sin ti”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

María Fe Saldaña ya está en los Estados Unidos y sin visa: las imágenes difundidas por Magaly

Brenda Zambrano cuenta el fin con Guty Carrera: “Un cabrón, pinté al hombre perfecto, criticaba mi pasado”

Ethel Pozo se conmueve al ver situación que viven pobladores de Comas y ofrece llevar desayuno y almuerzo