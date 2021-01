Por: Carla Chévez

Johanna San Miguel regresó a la conducción de ‘Esto es guerra’ después de seis años y dijo que se sentía como ‘la dueña del asilo” en alusión a los divertidos memes que aparecieron con el regreso de los guerreros históricos al programa.

“En mí siempre quedó las ganas de volver, no sabía cuándo, habíamos tenido conversaciones con Mariana ( Ramírez del Villar) y de pronto recibo su llamada, me echo en mi cama y me proyecte, me vi parada ahí conduciendo y eso fue como intuitivo”, dijo la popular ‘Queca’.

Luego hizo referencia a los memes que surgieron con el retorno de Yaco Eskenazi, Mario Hart, Melissa Loza a esta temporada de EEG .

“Los peruanos somos creativos y como claun aplaudo esa iniciativa. Me pareció divertido , ya alucino mi meme seguro me pondrán como la dueña del asilo ja, ja, ja.”, precisó la ahora conductora de EEG.

Asimismo reconoció que su reaparición le causó algo de nervios. “Antes no tenía nervios, pero por la tarde sentí unas palpitaciones en el pecho y eso es por la emoción“, contó .

Johanna San Miguel habló sobre su ingreso a Esto es Guerra con Trome

Johanna existe la posibilidad de que sean cuatro los conductores, tendrías problemas en compartir set con Jazmín Pinedo.

Absolutamente no, Jazmín lo hizo bien año pasado, es una buena conducta y va a llegar muy lejos, es una extraordinaria conductora igual que Pía, Gian Piero y Matías. La conozco hace años y fue un gran paso que dio al conducir Esto es guerra y la felicito.

Sin embargo Peluchín comentó que le pones corazones y le das like a los post de jazmín, cuando prácticamente te vas a quedar con su puesto.

Rodrigo hace su trabajo se respeta sus opiniones y críticas.

¿Y cómo vas en el amor, tienes pareja?

No, estoy enamorada, no tengo pareja estoy enfocada en el trabajo, eso se quedó en un costado y enamorarme me da flojera jajajaja.

¿La competencia será dura?

Sí, pero yo me veo alzando la copa de los guerreros.