A dos semanas de haber ser recluido en el penal de Lurigancho por ser acusado de violencia psicológica y sexual en contra de Dalia Durán, el abogado de John Kelvin, José Carlos Mejía contó que su patrocinado se encuentra bastante preocupado por su salud.

Abogado, transcendió que John no estaba comiendo y que habría perdido bastante peso tras ser recluido... ¿Ha conversado con él?

Cuando una persona es privada de su libertad injustamente el cambio va a afectar o mellar en su salud. Mi patrocinado llegó el lunes 12 a Lurigancho y tiene que estar 15 días en aislamiento (por protocolos de bioseguridad por la pandemia). He ido 4 veces al penal, pero sin éxito porque está en prevención. Su cuarentena termina el 29 y recién podré verlo el lunes 2. Solo he recibido llamadas telefónicas y me expresa su preocupación.

¿Tiene miedo por dejar la zona de prevención y pasar a un pabellón?

No va por ese lado porque John se considera inocente de los dos cargos (violencia psicológica y sexual), sino por su salud. Él tiene un régimen especial de comidas sancochadas y vitaminas (tras realizarse la manga gástrica), pero no lo está haciendo. No puede comer como lo hacemos nosotros.

¿Le ha comentado algo sobre sus hijos?

Su mayor preocupación, hasta el día de hoy, son ellos. Quiere saber cómo están y con quién se quedan cuando su mamá no está con sus hijos.

Por cierto, Dalia Durán comentó que está recibiendo llamadas de algunos penales... ¿Niega que John esté detrás de esto?

Niego categóricamente porque esta situación (de recibir llamadas) pasa desde que estaba en la comisaría de San Miguel. La Sra. (Dalia) me escribió la semana pasada, pero por una cuestión de respeto a la investigación la leí y no le respondo.

¿Para qué le escribió?

Me dijo que estaba preocupada por su situación (de John), porque a pesar de todo era el padre de sus hijos.

¿Ya presentó la apelación por los siete meses de prisión preventiva?

Se fundamentó por escrito el recurso de apelación, la jueza del juzgado 26 declaró fundado el parte y ha elevado esto a una sala superior, así que estamos a la espera de la fecha de la audiencia. (L.Gamarra)