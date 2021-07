El boxeador Jonathan Maicelo contó que ha bajado más de 20 KG tras superar un cuadro de depresión que le dio por la pandemia y que lo llevó a subir de peso. “Llegué a pesar 98 KG. Estaba gordito, con peso excesivo, pero decidí retomar mis entrenamientos, dietas y he logrado bajar más de 20 KG con bastante empeño y esfuerzo. Ahora estoy como los dioses, peso 67 KG, estoy positivo, pero no de Covid”, manifestó Maicelo.

¿Por qué subiste tanto de peso?

Por una especie de depresión, por llamarlo así, no lloraba, pero no dormía y comía mucho en las noches. Toda la madrugada me la pasaba comiendo, dormía dos horas e hizo que mi cuerpo cambie.

Tu decisión de ponerte nuevamente en forma... ¿Es porque volverás a pelear?

Sí. Primero lo hice por un tema físico y también para reactivar mi gimnasio, que es lo que más se demoró en reactivarse, pero cuando vi que me sentía bien físicamente empecé a trabajar con los chicos el guanteo. Me di cuenta que tenía mucho por dar aún (en el boxeo).

Tú ya habías pensado retirarte del boxeo...

Así es. Lo pensé para dedicarme más a mis negocios, que estaban bien golpeados y caídos por la pandemia, pero voy a aprovechar que estoy bien físicamente para volver a pelear.

¿Cuánto tiempo sin pelear?

Regresaré después de más de tres años. Llevo muchos años sin pelear, no es fácil, pero me siento tranquilo y como recién operado. Tendré una pelea el 28 de agosto en Punta Hermosa. El alcalde está apoyando esta iniciativa y le agradezco por reactivar el deporte a través de mi pelea, que me pondrá nuevamente en estadísticas para reactivarme en el box y luego hacer una pelea profesional en el extranjero que es algo que siempre he buscado.