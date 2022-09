¿SE VIENE PROGRAMA? Jorge Benavides y Carlos Álvarez se pronunciaron luego que la fotografía juntos con el productor Ney Guerrero. Ambos cómicos explicaron que solo fue una “coincidencia” su reunión.

LEE TAMBIÉN: Carlos Vílchez dejaría a JB tras posible ingreso de Carlos Álvarez al elenco de Jorge Benavides

“Si pues y bueno, alguien nos ha tomado una foto y se está especulando mucho que nos vamos a juntar...Lamentablemente eso no va a suceder, así que no se ilusionen”, dijo JB.

Según explicó Carlos Álvarez, solo fue al canal 9 para cumplir una agenda de promociones, pero remarcó que no habrá un programa.

“Se agradece los buenos deseos y el buen ánimo que tiene la gente que nos juntemos, pero fue un lindo recuerdo, eso cumplió su ciclo”, manifestó.

Sin embargo, luego de despedirse, ambos volvieron a la cámara para dar un guiño sonriendo, dando a entender que pronto se podría dar una sorpresa.

JB y Carlos Álvarez ‘niegan’ programa juntos, pero Magaly no cree “cuentos”: “Se cocina algo”

Magaly Medina no les cree: “Algo se cocina”

Tras el guiño, Magaly Medina explicó que quedó más que claro que existe un nuevo programa cocinándose con JB y Carlos Álvarez. “¿Ese guiño que se vio al final? A mí no me vienen con cuentos, desde que pasaron por la oficina de Ney Guerrero quiere decir que se cocina algo”, agregó.

“A la Gise ciertamente esta noticia no le va agradar nada porque JB tiene su programa los sábados y si se une con Carlos Álvarez, qué pasaría los sábados ¡Uy! la Gise tiene que cancelar ese proyecto de programa que no le funciona right now, si quieres detalles, llámame mana”, remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Karla y Rafael llegaron a acuerdo: ‘Huevero’ pagará el colegio de sus hijos y pasará camioneta a su nombre

Leonard León ningunea a Christian Domínguez: “Sigue con tu show, vergüenza de cantante”

¿'Gato’ no podrá firmar al hijo que tendrá con Ale? Empresaria sigue casada legalmente con Daniel León