Luego que Joselito Carrera mencionó al General Víctor Zanabria en una intervención policial, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con dicha autoridad y él recalcó no conocer al conductor de ‘Emprendedor ponte las pilas’ de América TV.

“Un borracho me menciona y yo debo aclarar. Primera vez que escucho ese nombre y nunca lo he visto... Tengo miles de problemas con la seguridad pública y la conflictividad social para aclarar que un borracho mencionó mi nombre” , fueron las declaraciones del General de la PNP via WhatsApp.

Las declaraciones del General Zanabria fueron motivo de burla de la conductora Magaly Medina, quien no dudó en ningunear a la figura de América TV.

“Choteado y ninguneado como cualquier cosa ja ja ja” , dijo ‘La Urraca’ entre risas.

