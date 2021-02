Luego del reportaje que emitiera el programa ‘Magaly Tv: La Firme’, la noche del jueves 4 de febrero, sobre la vivienda de Las Casuarinas que Josimar Fidel habría dejado en deplorables condiciones , el salsero emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram en donde responde, con detalles, del por qué abandonó la residencia y se mudó a su casa de Playa en Asia.

En el reportaje del programa de Magaly Medina, se señaló que el intérprete de ‘La Protagonista’ dejó ‘en ruinas’ la lujosa casa en la que vivió por más de un año. Las imágenes que se mostraron se puede ver la piscina descuidada, el jardín abandonado y seco, los baños sucios y varias puertas rotas. Por ello el cantante se dio tiempo para contestar en sus redes sociales.

TROME | Josimar dejó casa de las Casuarinas (Magaly TV, La firme)

“Hoy veo mensajes de muchos seguidores que me preguntan por la nota de un programa de TV que salió ayer. Solo quiero decir que nosotros ya no vivimos en la casa de Surco desde el año pasado (diciembre) y dejamos la casa porque el alquiler, con intención de venta que se dio al inicio del trato, no se pudo cumplir por obvias razones, debido a que esta pandemia nos perjudica tanto a los artistas, motivo por el cual solo asumimos el alquiler de la casa hasta el día de nuestra mudanza, lo que sucedió hace casi tres meses atrás”, indicó en la primera parte de su comunicado.

“Desde ese mes nadie le ha dado mantenimiento a la casa y, obviamente, en ese tiempo y sin limpieza puede lucir como lo han observado. Sin embargo no nos pueden decir ‘descuidados’ cuando siempre, mediante historias o en diferentes programas de TV, la casa nunca se vio sucia o descuidada. Incluso solo dos días antes de mudarnos, hice una nota para la TV (Latina) desde el jardín donde se apreciaba la piscina y el grass en perfectas condiciones”, recalcó.

Josimar Instagram

DEUDA Y GARANTÍA DE LA CASA

En otro momento, Josimar señala que él no es el que adeuda el mantenimiento de la residencia, sino la productora ‘Alo Perucho’, que asumió sus gastos personales desde que se creó la orquesta ‘Josimar y su Yambú'.

“En cuanto a los temas de deudas y mantenimiento de la urbanización, esto lo ve la promotora ‘ALO PERUCHO’, empresa que asumió mis gastos personales y artísticos desde que se formó Josimar y su Yambú. La promotora ya está haciéndose cargo de esa situación desde hace días, pues hay temas pendientes con la casa debido a que hay muchas cosas que aún están ahí y no hemos podido retirar. Además todo el dinero de la garantía (US$ 8000) con el que la casa se ha quedado y no se ha mencionado”, manifestó.

De otro lado, le dio un jalón de orejas al programa de Magaly Medina y dio a entender que nadie se comunicó con él para dar su versión. “Siempre pensaré que la noticia debe tener los dos lados de la moneda y no solo lo que a un programa le conviene contar para causar controversia”.

Josimar Instagram

“Entiendo que soy una persona pública y si emito esta explicación es porque espero culminar este trato de la mejor manera para ambas partes, pues ya es bastante complicado los difíciles tiempos que nos está tocando pasar a los artistas que estamos imposibilitados de trabajar como siempre lo hemos hecho”, finalizó.

Magaly Medina opina sobre Josimar