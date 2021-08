Jossmery Toledo visitó esta noche el estudio de Magaly Medina y pasó un hilarante momento luego que la presentadora le preguntara por sus “coquitos” en el abdomen.

“¿Es verdad que te has puesto ‘coquitos’? Yo pensé que eran de entrenar”, comentó Medina. Hecho que Toledo negó. “Ahora sí voy a ir a tu casa a entrenarte”, sentenció la ex policía en referencia a una anterior promesa que le hizo en su programa.

“No, mucho peligro, olvídate. Tú te robas a mi marido. Eso sí no, no confío en ‘Las Embajadoras’”, comentó entre risas Medina.

Es ahí donde Toledo le consultó a la presentadora por si desconfía de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “No, yo no pongo tentaciones en mi casa”, contestó Medina.

A lo que la tiktoker comentó que no andaría en bikinis en la casa de la conductora de ATV. “Yo no quito novio de nadie y no me gustan los hombres viejos”, sentenció.

Cabe señalar que la modelo acudió al set de “Magaly TV: La Firme” para hablar de Fabio Agostini tras su ruptura con Paula Manzanal.

“Era obvio que no iban a durar mucho, ellos (la pareja) cambian de novios... Ni tiempo le dio (a Paula) de terminar con Ignacio Baladán para estar con Fabio. Era un paño de lágrimas”, aseguró.

