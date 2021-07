En su primera gala de competencia, Jossmery Toledo sufrió una aparatosa caída en la pista de baile de ‘Reinas del Show’. La expolicía bailaba a ritmo de ‘Crazy in love’ de Beyoncé cuando su pareja Ítalo Valcárcel hizo un mal movimiento mientras la cargaba y ambos terminaron en el piso.

“Estoy aquí en el camerino renegando por la caída... la verdad que me he sacado la ñoña, pero he seguido. Lo importante es que me he caído y he seguido, ese es el mensaje de hoy, se levantan al toque, por favor”, dijo Jossmery en un video a través de Instagram.

La expolicía no dudó en enseñar sus moretones tras perder el equilibrio junto a su pareja de baile en la pista del programa de Gisela Valcárcel. Según dijo, no es una bailarina profesional por lo que recién está aprendiendo.

Jossmery Toledo muestra sus moretones tras sufrir fuerte caída: “No pidan mucho, no soy bailarina”. Instagram.

“Tampoco soy bailarina, no me pidan mucho por favor, yo recién estoy aprendiendo, no es fácil estar en una pista de baile, te ganan los nervios, los saltos, las acrobacias, es un todo”, sentenció.

JOSSMERY PASÓ A SENTENCIA

La expolicía Jossmery Toledo pasó a sentencia tras recibir solo 24 puntos al bailar música pop. Mientras que Carla Rueda, la popular ‘Cotito’ no logró convencer al jurado. Ambas tendrán que poner lo mejor en la siguiente gala para salir de esta y no ser eliminadas.

“Como era de suponerse, estoy sentenciada, así que les voy a decir en estos días cómo me pueden salvar... Voy a dar todo de mí, la verdad que se me complica bastante, me preocupa hacer dos coreografías, ya que una se me hace super difícil, dos para mí es un reto super grande. Voy a triplicar las horas de entrenamiento y a darlo con todo”, dijo.