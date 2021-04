¡LE SIGUE CAYENDO PALO! A Yahaira Plasencia le sigue ‘lloviendo sobre mojado’ y tras recibir una ola de críticas en las redes sociales, ser sacada de Esto es Guerra y ser la noticia de los principales noticieros de este país por la intervención a la celebración de su fiesta de cumpleaños junto a otros chicos reality. Ahora, el turno fue para Juliana Oxenford , quien no dudó en tildarla de ‘sinvergüenza’ y de tener doble moral por armar su ‘privadito’ olvidándose que miles de peruanos mueren a causa del ‘maldito virus’ por “irresponsables como ella”.

“Qué podemos esperar si una salsera se escapa la muy sinvergüenza en la maletera de un auto para que no se enteren que estaba celebrando en bombos y platillos su cumpleaños y luego claro, manda su comunicado ‘ay me autoflagelo’, qué vergüenza, qué mal hice. Claro, porque fue hallada infraganti porque le da vergüenza, su honor, su honra. Si no la hubiesen seguido, si no hubiese entrado a la policía y no la hubieran grabado, les aseguro que la próxima semana con concierto incluido hubiera estado sin mascarilla toneando y chupando, desgraciadamente es así, la doble moral”, dijo molesta la periodista.

“¿Ustedes creen que hay arrepentimiento? No, les da vergüenza que la gente sepa que les importa tres pepino su vida y, peor todavía, no tienen ningún solo interés y aprecio por la vida de los demás y ni siquiera de su propia familia”, finalizó Oxenford.

JOHANNA SAN MIGUEL PIDE QUE NO VUELVA

Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció sobre Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez, que fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta clandestina en Cieneguilla.

A la ‘chata’ se le notó muy molesta y volvió a repetir que los chicos realities estaban suspendidos indefinidamente hasta que la producción decida traerlos de vuelta tras romper los protocolos dictados por el Gobierno del Perú para evitar la propagación del COVID-19.

“A título personal, espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento porque es un gesto que no se debe repetir nunca más”, dijo Johanna San Miguel al inicio de Esto es Guerra.