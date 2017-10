Juliana Oxenford desata su furia por 'broma' sobre el Censo 2017 y amenaza con hacer esto

Se molesta. Juliana Oxenford mostró su indignación en redes sociales después de que ser protagonista de una broma de 'El Panfleto', una página que se dedica a hacer bromas sobre temas de coyuntura. La conductora de 90 Central dejó en claro su posición.

La página web escribió una "nota" titulada "Juliana Oxenford denuncia a empadronador de INEI: “Me censó con mala cara”". Esto, en referencia al impase que tuvo la periodista con una trabajadora de una empresa de estacionamiento hace unas semanas.

En aquella oportunidad Juliana Oxenford, a través de sus redes sociales, denunció el mal trato de una mujer que la atendió. "Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta", adjuntando la fotografía de la mujer.

Debido a eso, El Panfleto decidió crear una historia, a modo de broma, sobre el próximo censo 2017. Por ese motivo, Juliana Oxenford mostró su indignación sobre la situación. A través de su cuenta Twitter lanzó una advertencia. "¿Sabes que puedo denunciarte por lo que estás diciendo? Esto también es violencia de género", escribió.

Pero no todo quedó ahí. Juliana Oxenford manifestó que el tema ya fue conversado con su abogado pues lo escrito por El Panfleto no lo considera como una broma. "Tendrá que retractarse porque lo que ha dicho no es una broma, menos atribuirme lo que menciona. Acabo de mandar todo al abogado"

Esto, fue tomado con humor por la página de El Panfleto. A la nota publicada el día miércoles se le adjuntó la captura de pantalla del tuit de Juliana Oxenford. Al parecer, la página web no tiene intenciones de dar marcha atrás, ni menos de disculparse ¿En qué terminará esta historia?