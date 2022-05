Fiel a su estilo, Juliana Oxenford habló sin tapujos y esta vez le respondió a Mario Hart luego de que este le enviase un mensaje en Twitter por un comentario político y diciéndole ‘bebita fiu fiu’. La conductora de ‘Al Estilo Juliana’ fue tajante en su pronunciamiento.

La periodista se percató que el ‘exguerrero’ le recordó el día que ella dijo que marcharía en caso el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón se reuniesen, lo cual ocurrió este jueves. Oxenford le respondió sin piedad.

“¿Y tú qué te metes? No entiendo. Ve a armar tus vasitos nomás. ¿Qué te metes conmigo?Aguanta. No sé ni para qué te respondo. ¿Qué cuajo, no? Ni siquiera sabe lo que es la construcción política seguramente. No sabe lo que es una iniciativa legislativa. ¿Qué sabe de política este señor”, dijo inicialmente.

Tras ello, Juliana Oxenford ‘mandó a volar’ a Mario Hart por haberla llamado ‘bebita fiu fiu’, célebre frase que nacieron a raíz de los chats de Martín Vizcarra con Zully Pinchi.

“¿Bebita? ¿A mí me vas a decir ‘bebita fiu fiu’? ¿Qué te habrás creído oye?”, sentenció de manera rauda, tras lo cual continuó con otros temas.