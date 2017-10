Richard Acuña y Brunella Horna vivieron un viaje de ensueño. La parejita decidió celebrar el primer mes de enamorados visitando algunos de los destinos paradisíacos de Italia. Incluso, pasearon por Venecia, ciudad que -según la rubia- era sagrada en su relación con Renzo Costa. Pero ese es otro tema.

En este viaje de casi una semana, Brunella Horna tuvo la oportunidad de una vida al conocer al Papa Francisco. En una de las fotografías que compartió en sus redes sociales, la rubia aparece tomando las manos del Sumo Pontífice que llegará al Perú el 2018.

Brunella Horna vive su romance a pleno junto al congresista Richard Acuña, y, aunque se pasó de diforzada cada vez que le preguntaban sobre el estatus de su relación, ya confirma que existe algo más que solo saliditas. Pero ahora, salen a la luz detalles que no todos sabían.

Resulta que Richard Acuña decidió llevarse de viaje a Brunella Horna justo en la semana de representación parlamentaria. ¿Qué es esto? Pues es una semana en donde cada congresista viaja de regreso a la ciudad que representa en el Congreso de la República para responder por su trabajo en el hemiciclo.

Según informó Juliana Oxenford, Richard Acuña pidió una semana de licencia sin goce de haber durante la semana que debía viajar a La Libertad. ¿Por qué? Para celebrar su mes de aniversario con Brunella Horna.

Brunella Horna y Richard Acuña

"TENGA UN POCO DE SANGRE EN LA CARA"

La periodista Juliana Oxenford no pudo contener su indignación al informar sobre la 'luna de miel' de Richard Acuña y Brunella Horna. Por ese motivo, no dudó en arremeter contra el congresista y la modelo.

"Tenga un poco de sangre en la cara. Si va a hacer este roche de viajar, de no ir a su tierra en semana de representación, no ponga -sacando pica- estas fotitos paseándose por Venecia, saludando al papa Francisco con su novia, cuando la mayoría de peruanos no puede hacer eso, y la mayoría de congresistas tampoco", señaló indignada Juliana Oxenford.

La periodista considera este acto de Richard Acuña como una burla, no solo a los peruanos sino también a los congresistas que sí viajaron a sus regiones. Por este motivo, lamentó que el congresista no tenga clara sus prioridades como político.

"No creo que hayan más sinvergüenzas que se atrevan a hacer este tipo de situaciones. Porque esto es una burla."Que mis colegas se vayan a visitar sus regiones y sus ciudades, yo me voy a Europa, al primer mundo, quédense ustedes. No pues, eso no se hace", puntualizó Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford arremete contra Richard Acuña

