SACÓ LAS GARRAS. Juliana Oxenford salió en defensa de su esposo, tras recibir críticas en redes sociales. La periodista respondió a un comentario de la congresista Tania Ramírez y aprovechó la ocasión para contestar a las personas que realizaron cuestionamientos contra su esposo el realizador Milovan Radovic.

“Mi marido puede trabajar dónde le de la gana, no trabaja para el estado. Reactiva fue un apoyo que le dio el gobierno a un montón de empresas que no le debían a la Sunat, que no han sido visitadas por Sunafil, que no tienen problemas con sus trabajadores. ¿Si mi esposo es empresario por qué no puede acceder? ¿Acaso no es un ciudadano como calquier otro?”, empezó.

“Las mejores campañas publicitarias para fomentar el turismo siempre se licitan con un montón de empresas realizadoras y mi esposo es realizador y es el que menos comerciales ha realizado, creo que uno o dos... A mi esposo no lo contratan por ser mi esposo, seguramente saben que si es mi esposo, no lo contratan”, agregó Juliana.

Juliana Oxenford se dirigió a ‘todos los que se han atrevido a insultar a su esposo’ “Métanse conmigo que aquí estoy, con este pecho de gato, sacando las garras cuando se trata de la gente que más quiero”, agregó.

Juliana Oxenford le responde a Tania Ramírez

Juliana Oxenford realizó esta defensa de su esposo, en medio de su respuesta a Tania Ramírez, quien la mencionó con una fotografía en uno de sus comentarios en Twitter.

La periodista recordó la denuncia por robo que tiene la congresista del Fujimorista y la invitó a una entrevista en ATV Noticias Al Estilo Juliana, fiel a su estilo. “Te espero Tania Ramírez la próxima semana, póngale fecha y hora”, manifestó.

Juliana Oxenford le envía mensaje a congresistas por buffet de 80 soles

“El día que se tengan a atender en postas y hospitales, ese día van a hacer los cambios para que la salud sea digna para todos los peruanos, mientras tanto sigan atragantándose con sus buffets de 80 soles”, manifestó Juliana Oxenford, al comentar que los parlamentarios tienen un seguro partícular, que no pagan con su salario.

