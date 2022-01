INDIGNADA. Juliana Oxenford se sumó a la ola de críticas contra Paolo Guerrero, quien celebró su cumpleaños número 38 con una multitudinaria fiesta, en el Fundo Mamacona. En la celebración participaron sus compañeros de la selección Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, y Edison Flores.

“ No hay derecho que él si se pueda mandar con una fiesta con orquesta, presentador, más de cien invitados y por qué no cae la Policía con la bulla que han hecho (…) Estamos viendo que no existe ningún tipo de medida protocolo, no hay distancia social, sin mascarilla, más de 100 invitados”, señaló en su programa Al Estilo Juliana.

Juliana Oxenford pide sanción para Paolo Guerrero

La periodista enfatizó que si se hubiera tratado de una persona común lo más probable es que la policía habría intervenido y detenido a los participantes de la fiesta debido a que estamos en una emergencia sanitaria. “ ¿Por qué Guerrero sí y por qué el resto de peruanos no? ”, increpó.

“No es justo porque yo estoy segura que, si esta hubiera sido una fiesta de la misma dimensión, con la misma cantidad de invitados, con orquestas incluidas, con show, con trago, con música, pero claro el que lo festeja hubiese sido un NN, de todas maneras, caía la policía”, cuestionó.

Juliana Oxenford exigió una sanción para el ‘Depredador’. “Él sabía lo que estaba haciendo, él debería ser sancionado, junto a sus amiguitos cowboys , con su novia y demás. Bueno que ahora lo sancionen y que las autoridades den el ejemplo”, enfatizó.

Juliana Oxenford indignada con Paolo Guerrero por fiesta.