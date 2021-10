“Just Beyond” (traducido al español como “Otra dimensión”) es uno de los estrenos en Disney Plus más aguardados por los seguidores de la ciencia ficción y lo sobrenatural. La serie basada en la novela gráfica del autor R.L. Stine -creador de éxitos como “Escalofríos” o “La calle del terror”- llega a la plataforma de streaming este 13 de octubre. En los días previos a su lanzamiento, Trome participó de una rueda de prensa con varios de los integrantes de esta esperada producción.

“Estoy tan emocionado porque esta (”Just Beyond”) es otra oportunidad para asustar a la gente. Normalmente asusto a los niños, pero con esta serie puedo asustar a toda la familia. Es agradable”, señaló al inicio el escritor norteamericano sobre esta nueva adaptación de su obra.

R.L. Stine es un ícono de la literatura de ficción y cuenta en su haber con varios libros cuyas adaptaciones han conseguido mucho éxito. ¿Existe alguna presión al respecto para él en cuanto a sus siguientes proyectos? Esto contestó a Trome.

“No, voy de un proyecto a otro. Siempre me alegro de que algo salga bien. Nunca sabes lo que vas a conseguir cuando haces televisión o películas. He tenido tanta suerte con todos los programas de televisión o las películas futuras. Yo no siento presión en absoluto, principalmente porque estoy fuera de esto, estoy aquí escribiendo los libros. Para mí, escribir es relajante para mí. Ese es el secreto. No siento la presión”, manifestó el autor.

"Just Beyond" llega este miércoles 13 a Disney Plus. Foto: Disney Plus

Un terror para la familia

Seth Grahame-Smith, reconocido escritor y guionista norteamericano, está detrás de este proyecto televisivo. Él no es ajento a las producciones de terror, pero reveló que fue un reaprendizaje el tener que hacer una serie de este género pero ambientable para toda la familia.

“Los desafíos para mí, al menos en la parte de aprendizaje, fueron el cómo hacer algo aterrador, pero que también pueda ser visto justos en familia. Yo, tradicionalmente, he hecho cosas que dan mucho miedo, no para la familia. Con calificación R, cosas sangrientas y aterradoras. Tuve que dejar de lado algunas de las partes ‘gore’ que hice como escritor e ir al universo de R.L. (Stine)”, dijo al respecto ante la consulta de Trome.

Reparto de “Just Beyond”

“Just Beyond” tendrá 8 episodios relacionados con lo sobrenatural y cuyos capítulos exhiben diferentes historias. Entre el reparto vemos a actores como Mckenna Grace (Veronica), Gabriel Bateman (Jack), Izabela Vidovic (Lily), Lexi Underwood (Ella), Cyrus Arnold (Trevor), Cedric Joe (Sam), entre otros.