Kara Sevda: historia, tráiler, personajes, actores y todo sobre esta telenovela turca

Dirgida por Hilal Saral y escrita por Özlem Yılmaz y Anıl Eke, Kara Sevda (Kara Sevda: Amor Eterno), es una telenovela turca producida en 2015 por Ay Yapim y emitida por el canal turco Star TV. Esta serie tiene dos temporadas, la primera de 35 episodios y la segunda de 39.

Kara Sevda se emitió por primera vez del 14 de octubre de 2015 hasta el 21 de junio de 2017, y desde entonces ha llegado a países como Grecia, Hungría, Colombia, México, Panamá, Chile y Perú.

¿QUÉ SUCEDE EN KARA SEVDA?

Kara Sevda narra la historia de Kemal, tercer hijo de una familia de clase media, cuyo único objetivo en la vida es poder sobrevivir y alcanzar algunas comodidades, en su último año como estudiante de ingeniería de minas, sin embargo, conoce a Nihan, una joven que entra en su monótona vida para darle un giro radical.

Aunque el amor de ellos es imposible por la diferencia de clases sociales, se las ingenian para estar juntos. Un día, Kemal tiene que mudarse a una mina, sin saber que Nihan se va a casar de forma obligada con Emir, un hombre que se enamoró de ella desde que eran pequeños.

A Kemal no le queda más que aceptar que Nihan y él pertenecen a dos mundos muy diferentes. Junto con esta gran lección de vida, él entierra sus penas y se mueve a Zonguldak. Lo que él no sabe es que Nihan también tiene un secreto que necesitaba para enterrar con su amor. A pesar de que su matrimonio se ve perfecto desde el exterior, para Nihan no hay amor más grande que Kemal, quien ahora se dirige a su trabajo cada mañana con el corazón roto.

Pero la vida tiene otros planes para él, además de las minas. Años más tarde, un accidente inesperado en las minas desarrolla un nuevo camino que marcará el rumbo de su vida y hará volver a Kemal completamente cambiado a Estambul para enfrentar Nihan, Emir y todo lo que le hizo volver de su distancia.

PERSONAJES Y ACTORES

Burak Ozcivit es Kemal Soydere

Neslihan Atagul es Nihan Sezin

Kaan Urgancioglu es Emir Kozcuoglu

Kursat Alniacik es Onder Sezin

Zerrin Tekindor es Leyla Acemzade

Melissa Asli Pamuk es Asu Alacahan

Ugur Aslan es Zehir

Ali Burak Ceylan es Tufan Kaner

Nihan Asici es Yasemin

Metin Coşkun es Hakkı Alacahan

Kerem Alışık es Ayhan Kandarlı

Gizem Karaca es Mercan

PREMIOS

En el 2016 fue nominada en las categorías: Mejor serie, Mejor actriz de drama, Mejor actor de drama, mejor director y Mejor pareja de serie en los Golden Butterfly Awards.

Ese mismo año fue nominada en tres categorías de los Seoul International Drama Awards.

Kara Sevda fue galardonada por los premios Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017.

PAÍSES EN LOS QUE SE EMITIÓ KARA SEVDA