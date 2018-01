“Karen Dejo está en edad de formalizar”, aseguró su ex Coto Hernández

Carlos ‘ Coto’ Hernández continúa disfrutando de sus vacaciones en Puerto Rico; sin embargo, no dudó en felicitar a Karen Dejo por su reciente compromiso con Lucas Piro.



“¡Qué bueno!. Les deseo lo mejor”, precisó ‘ Coto’ Hernández.

Tú pensabas que la relación de Karen con Lucas era ‘armani’...

Pero qué bueno que se hayan comprometido. Ya (Karen) está en edad para formalizar su vida, más aún si es al lado de un tipazo como Lucas.

Al decir que ‘está en edad’, ¿te refieres a que está ‘viejita’?

No, no. Me refiero a que está en una buena edad para el matrimonio.



(L.G)

