La exchica reality Karen Dejo no es ajena a lo que sucede en su ex casa televisiva, América Televisión, por lo que se animó a dar su opinión sobre el nuevo programa “Esto es Habacilar”, conducido por Roger del Águila y Johanna San Miguel.

En una reciente entrevista con el diario El Popular, la también actriz y modelo se mostró a favor de que regresen los formatos favoritos del público; sin embargo, lamentó que en “Esto es Habacilar” hace falta la presencia de Raúl Romero.

“Me parece bueno y, sobre todo, porque da trabajo a mucha gente. Sin embargo, no es lo mismo sin Raúl Romero, que era la columna vertebral. Le quisieron dar un respiro a Esto es guerra, aunque creo que los televidentes extrañan el formato”, señaló Dejo.

Asimismo, la exintegrante de “Esto es guerra” también aclaró que ya no tiene ningún vínculo laboral con el canal de Pachacamac; sin embargo, dijo estar dispuesta a escuchar propuestas.

“No hablo en base a supuestos, ya no tengo contrato con América Televisión. Sin embargo, estoy presta a escuchar propuestas, soy una guerrera, y siempre me estoy preparando para lo que se me pueda presentar”, aseguró.

Como se recuerda, desde su salida de “Esto es guerra” a mediados del 2021, Karen Dejo no regresó más al programa y tuvo eventuales apariciones en otros espacios de América TV. A través de sus stories de Instagram manifestó su incomodidad a finales del año pasado.

