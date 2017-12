Karen Schwarz habla de su hija, su matrimonio con Ezio Oliva y más en Para Ellas [FOTOS]

Karen Schwarz está viviendo una de las mejores etapas de su vida, retornó a la televisión con el programa ‘Qué tal sorpresa’, está casada con el cantante Ezio Oliva y es madre de Antonia, una hermosa bebé de cinco meses, que es su máxima adoración.

Para ti el amor es...

Mi familia, es el amor más grande que siempre soñé.



Una cualidad que admiras en las personas...

La sinceridad



Tu peor defecto...

Ser perfeccionista al límite.



¿Cuál es la joya que nunca te quitas?

Mi anillo de compromiso y aro de matrimonio.



Lo que nunca falta en tu cartera...

Mi celular, babitas, pañales y llaves de mi casa.



¿Qué es el matrimonio para ti?

La mejor decisión que he tomado.



Retornar a la televisión fue...

Volver a mi pasión.

Hoy cumplimos 1 año de casados y lo vuelvo a decir "Si acepto 1 millón de veces". Te amo. FELIZ ANIVERSARIO (Parte I) Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 14 de May de 2017 a la(s) 8:13 PDT

¿Qué es lo más triste que has escuchado en tu programa?

Cuando un padre, que estuvo inmerso en el alcohol y las drogas, pidió conocer a su hija después de 19 años.



¿Tienes club de fans?

Sí y estoy muy agradecida con las chicas que lo integran por muchas cosas, pero sobre todo porque quieren mucho a mi gorda.



Estás en un lugar público con tu familia y te piden fotos o autógrafos, ¿qué haces?

Siempre trato de que no se invada la privacidad de mi mami y hermanos, ya que ellos no son parte de este medio. Pero si me lo piden a mí, yo feliz me tomo fotos.



¿Qué es lo primero que te atrajo de Ezio?

Su personalidad, es muy divertido y para él la palabra no, no existe.



¿Él te pide que no uses tacos?

Al contrario, le encanta que me los ponga.

Un millón de veces SIIIIII!!! A seguir celebrando como todos los días ❤ Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 5:26 PST



¿Cuántas noches calculas que no has dormido por cuidar a tu bebé?

Gracias a Dios mi hija es dormilona como yo (risas).



Eres una mamá...

Joven que trata de aprender día a día todo lo de mi bebé.



Ahora que eres madre, ¿qué le agradeces a tu mamá?

Le agradezco la vida y todos los valores que me ha enseñado.



De ganar la lotería, ¿qué harías primero?

Aseguraría la educación de mi hija.



Un sueño irrealizable...

Todos mis sueños se están cumpliendo. Una vez pensé que jamás tendría hijos, y mírame, ahora soy mamá de una hermosa bebé de cinco meses.

Te amamos mami @ceci_schwarz ❤️🙏🏻 #3G #Piura Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:01 PDT



Tu frase preferida...

La familia es lo más importante en esta vida.



Una canción que te encante...

“Mi Ángel”, tema que Ezio le compuso a nuestra hija cuando nació.



Defínete en tres palabras...

Soy emocional, sincera y muy trabajadora.

Gracias VIDA por haberme dado lo que tanto soñé y tal cual lo imaginé, Mi Familia ❤️. No hay nada más importante que llegar a casa y tener a los que más amas esperando por ti 🙏🏻 Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 3:26 PDT

