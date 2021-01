Desde el lunes 4 de enero, Karina Borrero se unió a la conducción de ‘América Noticias - Edición Central’, acompañando a Rene Gastelumendi en esta nueva etapa del noticiero que este año cumple sus bodas de plata.

De esta forma, Karina Borrero reemplaza a Mávila Huertas en ‘América Noticias Edición Central’. Al final del noticiero, René Gastelumendi y Oscar del Portal le dieron una cálida bienvenida.

“Estoy muy feliz, me siento muy arropada por el cariño y profesionalismo de todos ustedes”, dijo Karina Borrero al finalizar la primera edición del 20201 del noticiero de América TV.

TROME | Karina Borrero es la nueva conductora de ‘América Noticias Central’

A través de su cuenta de Instagram, la flamante conductora también dejó un extenso mensaje de agradecimiento por esta nueva etapa profesional.

“GRACIAS! Comienzo el año agradecida y emprendiendo un nuevo reto profesional: me sumo al equipo de América Noticias, Edición Central, lo que representa sin duda el encargo más importante de mi carrera. Dejo atrás las madrugadas en canal N con la conducción de mi querido D6A9, y a un equipo excepcional liderado por Patrick Adam, con quien fue un placer trabajar cada día. Y me despido de la Edición del Mediodía que se convirtió en mi familia durante tantos años (...) Empiezo el año con la emoción de este nuevo reto profesional y que asumo con responsabilidad y humildad, consciente del importante encargo que representa informarles sobre los hechos que marcan el destino del país, mi trabajo siempre es para y por ustedes, nunca me olvido de porqué estamos del otro lado de la pantalla en sus casas, ustedes lo hacen posible. De corazón, gracias por confiar en mi trabajo.”, escribió Karina Borrero.

EL DATO: ‘América noticias - edición central’ se transmite de lunes a viernes a las 10:30 pm.