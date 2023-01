Karla Tarazona, conductora de ‘Préndete’, contó que Melissa Paredes también la ‘troleó' luego que le dijo, durante su debut en el programa, ‘acá se comparte todo, menos los maridos’ y ella le respondió ‘si ni marido tienes‘ . Además, aseguró que tiene una buena relación con la actriz e incluso que tiene buen sentido del humor.

Karla, la frase que le dijiste a Melissa ha tenido bastante repercusión en los medios... ¿Fue algo que se te salió en el momento o te lo tenías guardado para lanzársela?

Siempre digo que compartimos todo, pero menos los maridos. No es por algo especial con Melissa porque a ella no se le conoce por quita maridos, sino es una frase que siempre la digo.

Se especula que habría sido un ‘misil’ que le lanzaste a Melissa en su debut en ‘Préndete’...

No. Es una frase que siempre digo, en general.

¿Melissa te dijo algo sobre tu comentario?

Ayer me dijo: ‘Si ni marido tienes’ (risas).

O sea, ya está entrando en confianza tu compañerita...

Poco a poco. El día a día hace que conozcas a las personas y con la convivencia también.

Entonces, si te dijo eso es porque tomó con humor tu comentario y no se lo tomó a pecho...

Ella se ríe. Todo está bien con Melissa, hay buena onda entre todos, somos un equipo. Nos esforzamos por dar lo mejor al público, somos un solo puño para que las cosas funcionen.

No van a ser las mejores amigas, pero tampoco rivales... ¿Verdad?

Así es.

Hace un momento dijiste que Melissa no se hizo conocida por ser ‘quita maridos’, entonces, ¿Por qué consideras que se hizo popular?

Ella trabaja años en televisión, ha tenido sus escandalitos como todos, pero nunca he visto que se la recuerde por cosas así o por quita maridos.

Por cierto, ¿Cómo la notaste en su debut en ‘Préndete’?

Un poco nerviosa, pero es entendible porque volvió después de un año a la conducción, sin embargo, estoy segura de que se acomodará rápido. Es más, creo que más miedo le tiene a ‘Metiche’ (Kurt Villavivencio).

Comentaste que la pareja de Melissa, Anthony Aranda, no te cae... ¿Te incomodaría si va al programa?

Es un tema de ella si lo lleva o no. Yo no tengo que decidir quién va o quién no. La productora se encarga de esas cosas.

Hoy presentan al cuarto conductor de ‘Préndete’... ¿Cuáles son tus expectativas?

Ya no sé qué va a pasar.

