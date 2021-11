La conductora Karla Tarazona contó que el próximo 18 de diciembre cumplirá su primer año de matrimonio con el empresario Rafael Fernández, con quien ha logrado consolidar una bella familia y planean boda religiosa para el 2022.

Karla, dentro de poco cumples un año de casada con Rafael... ¿Sientes que están más consolidados como familia y pareja?

Sí. El tiempo se ha pasado volando. Ha sido un año maravilloso y vivimos una bonita etapa, a pesar que todo se dio muy rápido. La mejor decisión, por ambas partes, fue tomar terapia de pareja. Es un tema de prevención porque cada uno viene con sus fantasmas y en una relación cuesta trabajo la convivencia. La terapia que llevamos hasta el día de hoy nos ha servido mucho para replantear nuestra vida personal y sentimental.

¿Alistan algo especial o viaje por su primer aniversario?

No sabemos qué haremos porque estamos en plena campaña de trabajo, pero después de ‘Año Nuevo’ hemos planeado irnos al norte con toda la familia. El mismo 18 haremos una cena en familia.

Sabemos que Rafael es un hombre muy detallista y me imagino que tú también lo vas a sorprender por su primer aniversario de boda...

Sí. Yo también tengo mi sorpresita.

¿Ya planearon la boda religiosa?

Sí, pero no será ahorita, sino para el próximo año. Estamos concentrados en el trabajo y con la ayuda social, cual no lo hemos dejado estos meses. Muy aparte de lo que trabajamos y ganamos, tratamos de compartir con las personas que lo necesitan. Rafael está visitando muchas ollas comunes y lo seguirá haciendo.

¿Te gustaría que la ‘cigüeña’ toque tu puerta?

Eso (llegada del bebé) va ser sorpresa, cuando menos se lo esperen.... llegará. Ahorita no hay nada (no está embarazada), si hubiera algo... estaría tranquilita en mi casa, pero no es así.





