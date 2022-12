La conductora del programa ‘D mañana’, Karla Tarazona señaló que está ansiosa para que le salgan los papeles de su divorcio con Rafael Fernández, además, contó que no necesita de un hombre ni de ningún ‘suggar daddy’ para que la engría, tal es así que hace poco se compró una camioneta valorizada en más de 100 mil soles.

Karla, tengo entendido que este mes saldría tu divorcio…

Ya firmé los papeles, ahora falta que ingresen los documentos. Me imagino que sale en 3 o 4 meses, así que estoy esperando con ansias. Gracias a Dios que esos trámites son rápidos.

O sea, ¿Para cuándo estarías divorciada?

Así con demoras y todo por fiestas, me imagino que a mitad de año todos los papeles tienen que estar listos y mi DNI ya debe decir estado divorciada. Ya firmé y entregué los papeles, así que solo estoy a la espera que me notifiquen.

Por lo visto, esperas con ansias que salga tu divorcio…

Exacto. Hoy por hoy, nada nos une (con Rafael Fernández) ni nada nos unirá, así que no tiene caso seguir unidos o casados. Tengo la fe y seguridad que todo saldrá rápido.

Por cierto, te acabas de comprar una camioneta valorizada en más de 100 mil soles, ¿vendiste la que tenías?

No. Mis hijos la usan para que los lleven al colegio, aún no he pensando en venderla o qué hacer. La camioneta que me acabo de comprar ha sido mi auto regalo por Navidad. Siempre me engrío.

¿Quieres vender la camioneta que te obsequió tu expareja para olvidarte del pasado?

El pasado está deshecho y no hablo de personas que no me sumen en mi vida. Estoy mentalizada en trabajar y en seguir dándole lo mejor a mis tres hijos.

No necesitas de un hombre ni de ningún ‘suggar’ para engreírte como se debe…

Jamás lo he necesitado. El hombre que está a mi lado es porque me ama, no necesito pagar amor ni cariños.

De otro lado, ¿Vas a continuar el próximo año en ‘D mañana’?

De ese tema no puedo hablar, no se sabe si vuelvo o no, pero se vienen muchas sorpresas. No me preocupo por el futuro, estoy viviendo el día a día.

¿Planeas algún viaje para fin de año?

Pasaré ‘Navidad’ en Iquitos con mis hijos y ‘Año Nuevo’ será para mí. No diré a donde me voy para fin de año, pero sí tengo ganas de divertirme.





