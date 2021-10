La conductora Karla Tarazona reconoció que está llevando terapia de pareja con su esposo, el empresario Rafael Fernández, sin embargo, desmintió que su matrimonio esté pasando por una crisis, sino todo lo contrario pues aclaró que están mejor que nunca como pareja y que siguen buscando encargar la mujercita.

Karla, vi en las redes de tu esposo Rafael que están llevando terapia... ¿Todo marcha bien?

Sí. La relación está mejor que nunca, todo está caminando por buena vía, sino que nuestra relación se dio bien apresurada y siempre comentábamos sobre la idea de llevar terapia en pareja para conversar con una persona que sea neutro y nos ayude a llegar a un acuerdo en las cosas que no lo estábamos.

Además, no tiene nada de malo que una pareja lleve terapia...

No, al contrario. Tener salud mental hace que el matrimonio marche mucho mejor. No hay nada más bonito que expresar el amor no solo con regalos o viajes, sino preocupándose por la salud de tu compañera porque nuestra idea es llegar juntos hasta viejitos.

¿Desde hace cuánto tiempo llevan terapia?

Desde los dos o tres meses de relación. Fue una iniciativa mutua.

¿Las terapias han ayudado a fortalecer el matrimonio?

Definitivamente que sí. Nos ha ayudado un montón, a veces la gente piensa que está mal cuando se va al psicólogo, pero no es así. La terapia nos hace entender lo que es bueno para los dos. Además, estamos apoyando la nueva campaña de la ‘Liga contra el cáncer’, que busca incentivar que las parejas vayan hacerse sus chequeos juntos porque, así como hacemos planes de viajar y salir juntos también lo hacemos para ir a chequearnos.

Por cierto, ¿Hay alguna novedad con la cigüeña?

Todavía no, pero cuando menos se lo esperen les sorprenderé, así como con mi matrimonio.