La conductora de ‘D mañana’, Karla Tarazona manifestó que le apena el momento que atraviesa su amiga Evelyn Vela, quien anunció su separación con Valery Burga a raíz que el barbero compartió un video en TikTok, donde se le ve bailando muy cariñoso con una bailarina en las playas de Miami.

Asimismo, resaltó que ‘una escoba’ le podría hacer mejor compañía a la popular ‘Reina del sur’.

Karla, ¿Te sorprendió que Evelyn haya anunciado su separación con Valery?

Claro. Es lamentable ver que una relación se rompe, pero a veces a las personas les cuesta trabajo admitir las cosas. Creo que Evelyn, hasta el final, tuvo la esperanza de que su relación funcionara.

Evelyn difundió un comunicado de prensa y señaló que está separada desde junio con Valery, sin embargo, a los medios de comunicación decía que todo marchaba bien en su matrimonio...

Ella vino al programa (‘D mañana’) el 10 de agosto, todos pensábamos que las cosas súper (en su matrimonio) porque aparentaba estar bien, pero nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes. En toda relación hay problemas y cuando hay amor se tiene la esperanza de que todo se solucione.

Anímicamente... ¿La veías bien?

Sí. Tranquila, muchos nos sorprendimos porque ya no salía como antes, paraba en su casa y dedicada a sus hijos.

Magaly Medina dijo que Evelyn se aferró a seguir con Valery en una relación a distancia para no sentirse sola... ¿Consideras que fue así?

Bueno, si yo no me quiero sentir sola me hubiera buscando alguien más cerquita porque las relaciones a distancia son muy complicadas. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad, no tanto amor, sino por el tema de estar lejos. Las cosas no son iguales.

Por el hecho de que llevaban una relación a distancia... ¿Veías venir su separación?

No. Yo sí le tenía fe, pensé que iba a tener una bonita relación.

Por cierto, Magaly también señaló que hasta un ‘perrito’ le pudo haber hecho mejor compañía en vez que su esposo...

No mezclemos a los perritos que son tan tiernos y lindos. Bueno, si una persona no te quiere, hasta la escoba de tu casa te hará mejor compañía.

¿Le deseas lo mejor a Evelyn?

Obviamente. Los momentos pasan, ahorita debe estar pasando una situación complicada emocionalmente, pero todo se supera. De amor nadie va a morir, estoy segura que en algún momento va a encontrar a una persona que la valore.

Por cierto, la chica con quien se luce Valery trabaja en un night club...

¡Qué te puedo decir! Bueno, le gustan las voluptuosas, no tengo nada en contra de las chicas que bailan en un night club, no es bueno hacer comparaciones ni nada, pero si a él (Valery) le gustó la muchacha debe ser por algo.





