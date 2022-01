ARREMETE. Karla Tarazona salió al frente para responder la acusación de Leonard León, quien la amenazó públicamente por supuestamente impedir la comunicación con los hijos que tiene con la conductora de televisión.

En Instagram, Tarazona mostró videos del celular que el cantante le entregó a sus hijos y señaló que, darles ese equipo dañado a los menores, podría incluso causarles heridas.

“Prefiero darle a mis hijos un celular obsoleto pero NUEVO (lo que importa es que reciba llamadas) a entregarles a mis hijos un celular VIEJO, ROTO, QUE A LAS JUSTAS FUNCIONA , como este que les diste que podría hasta cortarles sus deditos de lo roto que está”, escribió.

Asimismo, indicó que, aunque algunos consideren que es mejor eso a nada, los padres tienen que darles a sus hijos lo que tienen de acuerdo a sus posibilidades. “No se les da las sobras”, agregó.

Karla Tarazona explota contra Leonard León y muestra el celular que le dio a sus hijos (VIDEO: INSTAGRAM)

Karla Tarazona asegura que Leonard León pone excusas para no ver a sus hijos

La presentadora indicó que reconoce que los padres tienen derecho a estar con sus hijos, pero reveló que Leonard León casi nunca pasa tiempo con ellos, ya que pone “pretextos”.

“Cómo haríamos si cada vez que llaman al padre lo único que sabe decir el padre es, los llamo luego estoy ocupado, no puedo ir, tengo que viajar, trabajar, cocinar y mil pretextos para no verlos, luego los llamo, estoy manejando, por favor, vístima, no eres mucho bla, bla, bla, fácil es hablar, pero pocos podemos demostrar”, explicó.

Asimismo, recalcó que sus hijos no necesitan un celular y que lo que realmente requieren la presencia física de su padre.

“Ahora te hago las preguntas y espero respondas, así como eres valiente para amenazar a mis hijos y a mi esposo y espero respuestas: ¿Hace cuánto tiempo no los recoges? ¿Cuántas veces los has dejado plantados? ¿Cuántas veces te pidieron quedarse a dormir contigo y los regresaste con toda su mochila? ¿Qué decir a un niño cuyo padre existe, pero está ausente?”, cuestionó Karla.