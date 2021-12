La conductora Karla Tarazona confirmó que el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundado la demanda por variación de régimen de visitas que le entabló el padre de sus hijos, el cantante Leonard León, quien no ve a sus pequeños desde hace más de dos años e incluso que le debe la suma de 50 mil soles de pensión de alimentos.

Según el expediente, el cantante perdió el juicio porque actualmente no cumple con la conciliación de pensión de alimentos ni con el régimen de visitas, pero también porque no cuenta con los ingresos para cubrir las necesidades primarias de sus hijos, quienes narraron a la asistenta social que su padre se excusa con estar ocupado cuando reciben una llamada de sus menores hijos.

Karla, nos enteramos que le ganaste un nuevo juicio a Leonard... ¿Cómo tomas el fallo a tu favor?

Primero me hizo el juicio por pensión de alimentos y la jueza sentenció a favor de nosotros. Él (Leonard) apeló porque quiere seguir pasando 250 soles por cada niño y ahora estamos apelando en segunda instancia. El segundo juicio que me hizo fue por difamación y quedé absuelta, al igual que Mariella Zanetti. Este es el tercer juicio que gano. Quiero reiterar que en ningún momento le he prohibido que vea a mis hijos. Lo único que hace es hacerme perder mi tiempo porque son demandas que no las inicié yo.

Ningún padre podría estar tranquilo sin ver a sus hijos dos años... ¿Crees que tenga la iniciativa de ir a verlos o llamarlos?

Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio.

Entonces, ¿Leonard puede ver a tus hijos si él lo desea?

Mis hijos ya tienen 11 y 9 años, así que lo que ellos decidan con respecto a visitas y llamadas... es respetado en mi casa. Jamás les he puesto en contra de su papá y eso ha quedado comprobado con las declaraciones que han dado mis hijos a la asistenta social.

¿Leonard sigue incumpliendo con la pensión de alimentos?

Él tiene que seguir pasando lo que dice la conciliación, no puede pasar menos o pasar lo que él puede dar. Actualmente tiene una deuda de 50 mil soles, pero todo se hará legalmente y con papelito en mano. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas.

TE PUEDE INTERESAR:

Abogado de Andrea se pronuncia tras críticas por audios: “Toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad”

Andrea San Martín demanda por alimentos a Juan Víctor, según su mamá: “Ya sabemos el porqué de la retención de la bebe”

El Artista del Año, Yo Soy y JB en ATV: ¿Qué programa lideró el rating del sábado 11 de diciembre?