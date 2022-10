La conductora Karla Tarazona respaldó las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien aseguró que Gisela Valcárcel es el personaje más hipócrita de la televisión peruana e incluso recordó que la rubia fomentaba la infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo.

Karla, Gisela comentó en ‘El gran show’ que está en contra de la infidelidad, sin embargo, Magaly dijo que es una hipócrita y que ella fomentaba la infidelidad de Christian cono la ‘Chabelita’ mientras que tú tenías pocos días de haber dado a luz...

¡Qué te puedo decir! La olla (Gisela) hablando de tapa. El negocio de la televisión es así. Yo no tengo problemas ni con Christian ni con la ‘Chabela’, porque después de seis años pidieron perdón y disculpas por las cosas que había pasado, pero en esa época... yo era la loca, la que hablaba cosas que no era. En esa época, se benefició el programa (de Valcárcel), qué bien pagaron los auspiciadores y disfrutaron del show mediático de ese momento.

¿Crees que Gisela es doble moral?

Por supuesto que sí, por eso digo que no señales a los demás (tal como lo hizo Gisela con Magaly Medina) cuando en algún momento has hecho lo mismo.

Se comenta que te vetaron de América Televisión por Gisela Valcárcel.... ¿Es cierto?

Uy... Hay muchas cosas de que yo no he abierto mi boca, tal como la llamada que me hizo la misma Gisela en su momento o como cuando me senté en ‘En boca de todos’ y ella (Valcárcel) se apareció en el set a armar un reverendo escándalo.

¿Para qué te llamó Gisela?

Cuando pasó el problema (cuando comprobó la infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo), me llamó para expresar su solidaridad conmigo y dos semanas después le daba la bienvenida a la pareja del año en su programa.

¿Qué pasó en ‘En boca de todos’?

Me invitaron al programa y ella (Valcárcel) entró al set a gritar desaforadamente, a decir qué hacía yo ahí. Por eso, me fastidió cuando empezaron a especular que yo iba a bailar (en su programa), yo sí tengo dignidad y juré nunca más regresar a ese sitio después de todas las cosas que pasaron.

¿La producción de Gisela te quiso convocar a su programa o te llamaron?

Me llamaron antes que entrara Janet (Barboza) a ‘América hoy’, pero no había forma, ni siquiera que tenga vinculación con esa productora o lo que tenga que ver con esa señora (Gisela). Gracias a Dios que trabajo no me falta y no tengo que agachar la cabeza.

¿Consideras que Gisela se hace la víctima?

Antes de señalar y levantar el dedo acusador (hacia Magaly Medina), acuérdate que haces tú también y si te has equivocado... admite tus errores. No tengo problemas con nadie, pero gracias a Dios que no necesito pararme en su pista ni por medio o un cuarto de sol.

Por cierto, ha rebotado en la prensa que estuviste cantando el tema ‘Me liberé’ en un evento... ¿Se lo estabas dedicando a alguien?

Ay... Mira... Me voy a reír de eso (lo que rebotó en los medios), pues ahora resulta que no puedo cantar ni ‘Me liberé’ ni ‘Los pollitos dicen’ porque lo asocian automáticamente a algo. Cuando escuches de mi boca gritar (algún nombre), ahí sí hablamos, pero lo que canté era parte de una canción. Me contratan para animar y el repertorio de la orquesta era esa canción, así que obviamente me voy a parar a bailar y saltar no porque sea mi pensamiento, sino porque me contratan para animar.

Te veo más tranquila y mejor anímicamente...

Sí. Estoy tranquila, ya me mudé (a una nueva casa), ando en paz, curando heridas, dejando mis sentimientos de lado y dedicándome a cosas más importantes, tal como lo son mis hijos, mi familia y mi propia vida. Lo demás es un caso cerrado y el cual no pienso tocar en ningún momento. Yo sí tengo palabra, lo que conversé con la otra parte (Rafael Fernández), queda ahí y así será para siempre.

