Karla Tarazona en guerra con Christian Domínguez: "Fácil no la va a tener"

Karla Tarazona denunció a Christian Domínguez por exponer al peligro a su hijo Valentino cuando manejaba sin cinturón de seguridad.



La conductora presentó esta querella ante el Poder Judicial la semana pasada y fue admitida en el 47 Juzgado Penal.

“Interpongo denuncia por el delito de exposición o abandono peligroso, tipificado en el artículo 125 del Código Penal y la dirijo contra Christian Domínguez Alvarado”, se lee en el documento.



Como se recuerda, el ‘Wachimán’, en junio de este año, subió un video a sus redes sociales donde se ve que está con su hijo Valentino y narra que se va al psicólogo, pero en las imágenes se observa que maneja sin cinturón de seguridad, con una mano y lleva al niño entre sus piernas.



Karla Tarazona demanda a Christian Domínguez

Al comunicarnos con Tarazona dijo que el tema estaba en manos de su abogado y que no ofrecería ninguna declaración al respecto.

“Esta demanda Karla tenía pensada hacerla desde el momento que se difundió el video donde se expone al bebé.



En el Código Penal se contempla esta figura y como tal debe afrontar su falta. Además, el señor Domínguez también fue querellado por manejar con un brevete falso”, dijo el abogado Daniel Leyva.



¿Y cuál sería la pena en este caso?

​La condena sería de uno a cuatro años, pero a este delito se suma que manejaba con un brevete falso, es decir, fácil no la va a tener.



Cambiando de tema, Christian le interpuso tres demandas a Karla...

​Hasta el momento no tenemos ninguna notificación.





(C. Chévez)



​ Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.